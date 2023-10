Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR: plus d'un GWc de puissance installé en Asie-Pacifique information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 10:51









(CercleFinance.com) - EDPRannonce aujourd'hui avoir plus que doublé sa puissance installée en Asie-Pacifique, celle-ci passant de 480 MWc en février 2022 à plus de 1 GWc.



Les installations sont réparties dans neuf pays d'Asie-Pacifiqueavec une puissance installée ciblée, à savoir510 MWc (50%) au Vietnam, 335 MWc (33%) à Singapour, 100 MWc (10%) en Chine, et 75 MWc (7%) sur les autres marchés d'Asie-Pacifique, notamment le Japon, Taïwan et la Malaisie.



Ce portefeuille est constitué pour53 % de projets de production solaire distribuée et 47 % de parc photovoltaïques de grande envergure.



La puissance installée devrait être multipliée par trois dans la région Asie-Pacifique d'ici à 2026.





