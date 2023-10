Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR: lauréat du dernier appel d'offres solaire de la CRE information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 11:01









(CercleFinance.com) - EDPR annonce figurer parmi les lauréats du dernier appel d'offres solaire de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), s'assurant près de 30MWc de capacité installée à déployer dans les années à venir.



Trois des quatre parcs ont été développés via Kronos Solar EDPR, entreprise leader dans le développement de parcs solaires basée en Allemagne.



Les quatre parcs attribués via un contrat de différence (CfD) de 20 ans seront situés à Ménestreau (Bourgogne Franche-Comté), Pont à Mousson (Grand Est), Cavignac (Nouvelle Aquitaine) et Plancy l'Abbaye (Grand Est).



'Les énergies renouvelables sont un levier essentiel pour la sécurité et l'indépendance énergétique du pays. Nous sommes fiers d'apporter notre pierre à l'édifice de ce challenge collectif en posant une brique supplémentaire en direction d'un avenir bas carbone ', a commenté Pedro Vinagre, Directeur exécutif pour l'Europe du Nord et Centrale chez EDP Renewables.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.