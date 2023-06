Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR: installation d'un parc photovoltaïque en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - EDP Renewables (EDPR) annonce l'installation d'un parc photovoltaïque de 1,9MWc sur le toit du plus grand centre commercial de Malaisie, à Penang, déployé pour PE Land (Penang) Sdn Bhd.



Le parc est installé en auto-consommation via un PPA de 15 ans. Il comprend 3 584 panneaux solaires et produira 2 868 000 kWh d'électricité chaque année.



Cette opération devrait permettre de compenser plus de 1,8 tonne d'émissions de carbone, selon EDPR.



Ce projet vient s'ajouter au portefeuille d'énergies renouvelables d'EDPR en Malaisie, qui compte actuellement une capacité installée de 7 MWc et des projets en cours de construction pour une capacité de 1,4 MWc.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.