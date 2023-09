Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR: inauguration d'une centrale solaire en Pologne information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - EDP Renewables (EDPR) annonce avoir inauguré à Przykona, dans le centre-ouest de la Pologne, sa plus grande centrale photovoltaïque d'Europe, avec une capacité installée de 200 MWc (153 MW).



Cette installation, la deuxième plus grande de Pologne, est composée de près de 308.000 panneaux bifaciaux et produira chaque année près de 220 GWh d'énergie bas carbone, prévenant l'émission de plus de 208.000 tonnes de CO2 annuellement.



'La centrale de Przykona est un projet symbolique pour la trajectoire de transition vers des sources d'énergie plus durables, notamment par le fait qu'elle est installée sur le site d'une ancienne mine de charbon', souligne le groupe d'énergies renouvelables.





