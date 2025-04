Edmond de Rothschild nomme un directeur de la durabilité

Edmond de Rothschild a nommé Éric de Tessières en tant que Chief Sustainability Officer du groupe, à partir du 7 avril. Rattaché à Cynthia Tobiano, directrice générale adjointe, il supervisera les initiatives de durabilité, notamment au sein des divisions de la gestion d’actifs et de la banque privée . Il sera responsable de l’intégration de la stratégie de durabilité dans les plateformes d’investissement et les produits.

Éric de Tessières arrive de BNP Paribas Asset Management , où il travaillait depuis 2006, dernièrement comme directeur des opérations du Sustainability Centre et responsable des investissements solidaires depuis 2019. Il y était chargé du déploiement de la stratégie de durabilité . Au sein de la société de gestion française, il a d’abord occupé des fonctions en finance et en développement commercial pour les pays émergents, avant de devenir chargé de mission auprès du directeur général en 2010. Il a ensuite été promu au poste de responsable du suivi de l’activité et des projets de l’offre de BNP Paribas Wealth Management en 2012. Il a démarré sa carrière chez Ernst & Young en 2003 en tant qu’auditeur principal.

Edmond de Rothschild gérait près de 184 milliards de francs suisses d’actifs au 31 décembre 2024.

Tuba Raqshan