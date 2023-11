Edmond de Rothschild : Nathalie Wallace nommée Chief Sustainability Officer

(AOF) - Nathalie Wallace a rejoint Edmond de Rothschild en tant que Chief Sustainability Officer le lundi 6 novembre. Elle supervisera l'ensemble des initiatives durables du groupe, tant au niveau de la gestion d'actifs que de la banque privée. Chargée de poursuivre le travail approfondi sur l’ESG entamé il y a plusieurs décennies, elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes d'investissement pour s'assurer de répondre aux objectifs de durabilité des clients. Basée à Paris, elle est rattachée à Cynthia Tobiano, Deputy CEO du groupe, et Christophe Caspar, Global CEO.

Nathalie Wallace bénéficie de plus de 20 ans d'expérience en gestion de portefeuille, vision stratégique et leadership exécutif, après avoir passé près de 25 ans à Boston : elle a notamment été Global Head Sustainable Investment de Natixis Investment Managers, et responsable mondial de la stratégie et du développement commercial chez Mirova.