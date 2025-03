La structure financière demeure très solide avec un ratio Tier 1 de 19,7% et un ratio LCR de 193%.

En 2024, le résultat brut d'exploitation s'établit à 207 millions de francs suisses (contre 243 millions de francs suisses en 2023), reflétant la baisse des taux ainsi que les efforts d'investissement dans les talents et les infrastructures avec notamment le recrutement de 10% du nombre des banquiers privés.

(AOF) - En 2024, la collecte nette d'Edmond de Rothschild s'est élevée à 6,3 milliards de francs suisses, soit un taux de croissance de 3,8% par rapport à 2023. Les actifs sous gestion progressent de 12%, atteignant un record historique de 184 milliards de francs suisses, portés par la collecte soutenue et la performance de ses gestions - qui ont largement compensé l'appréciation du franc suisse.

Edmond de Rothschild : encours au plus haut historique et collecte de 6,3 milliards en 2024

