Edmond de Rothschild AM surpondère toujours les obligations

Benjamin Melman estime que " la fin de la très forte inversion de la courbe des taux américaine, le mouvement de désinflation et le soft landing à venir permettront aux marchés de taux de retrouver un équilibre ". Le retour de la guerre en Israël devrait selon lui "conduire à favoriser les emprunts d'État, en dépit des nouvelles tensions sur les cours du pétrole".

" L'ampleur de l'inversion de la courbe des taux, rendant peu attractives les parties longues ", a joué ajoute-t-il, évoquant également " l'intégration du fait que les banques centrales vont conserver durablement des taux d'intérêts au sommet actuel, voire un peu plus haut ", et " la persistance de déficits publics extraordinairement élevés ", qui "ne prennent pas sérieusement la voie de la réduction".

(AOF) - « Nous continuons de surpondérer les obligations par rapport aux actions », affirme Benjami Melman, Global Chief Investment Officer chez Edmond de Rothschild Asset Management, dans “La Lettre du CIO AM”. Depuis le début du mois de septembre, la dégradation des marchés obligataires s’est accélérée, avec une soixantaine de points de base de remontée pour le taux 10 ans américain et une quarantaine pour le taux allemand, accompagnée d’un vaste mouvement de repentification des courbes ».

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.