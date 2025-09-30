 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Edmond de Rothschild AM se développe dans la gestion quantitative
information fournie par AOF 30/09/2025 à 11:04

(AOF) - Edmond de Rothschild Asset Management ajoute une nouvelle expertise d'investissement à ses capacités existantes, avec le recrutement d'une équipe de gestion active quantitative. Dirigée par Bruno Taillardat, l'équipe, basés à Paris et à Genève, comprendra deux gérants quantitatifs seniors, Xavier Marconnet et Frédéric Girod, qui seront rejoints par deux autres gérants et un analyste de recherche quantitative.

L'équipe élaborera une stratégie "active return" assortie d'un processus décisionnel, fondée sur des modèles mathématiques avancés et utilisant des algorithmes informatiques et le "machine learning".

La nouvelle gamme de produits complétera la gamme traditionnelle de fonds de gestion active d'Edmond de Rothschild AM en y ajoutant un mécanisme de risque/rendement supplémentaire.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

