Edmond de Rothschild AM se développe dans la gestion quantitative

(AOF) - Edmond de Rothschild Asset Management ajoute une nouvelle expertise d'investissement à ses capacités existantes, avec le recrutement d'une équipe de gestion active quantitative. Dirigée par Bruno Taillardat, l'équipe, basés à Paris et à Genève, comprendra deux gérants quantitatifs seniors, Xavier Marconnet et Frédéric Girod, qui seront rejoints par deux autres gérants et un analyste de recherche quantitative.

L'équipe élaborera une stratégie "active return" assortie d'un processus décisionnel, fondée sur des modèles mathématiques avancés et utilisant des algorithmes informatiques et le "machine learning".

La nouvelle gamme de produits complétera la gamme traditionnelle de fonds de gestion active d'Edmond de Rothschild AM en y ajoutant un mécanisme de risque/rendement supplémentaire.