Edmond de Rothschild affiche 11,6 milliards de francs suisses de collecte en 2023

(AOF) - La collecte nette d’Edmond de Rothschild s’est élevée à 11,6 milliards de francs suisses, soit un taux de croissance de 7,5%. Le groupe financier souligne qu’elle a été "tirée par ses deux métiers de banque privée et de gestion d’actifs sur l’ensemble de ses géographies". Les actifs sous gestion ont progressé de 5% à plus de 163 milliards de francs suisses, l’impact positif de la collecte et de la hausse des marchés financiers ayant été partiellement compensé par l’appréciation du franc suisse.

En 2023, le résultat net a bondi de 84% à 100 millions de francs suisses et le résultat brut d'exploitation a progressé de 41% à 243 millions de francs suisses.

La structure financière demeure très solide avec un ratio tier 1 de 21,2% et une couverture des besoins de liquidités (ratio LCR) de 220%.