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Edinburgh Worldwide soutient l'offre publique d'achat malgré la pression exercée par Saba Capital
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Edinburgh Worldwide Investment Trust

EWI.L a exhorté mardi ses actionnaires à voter en faveur de son projet d'offre publique d'achat, un jour après que Saba Capital de Boaz Weinstein a dévoilé une autre proposition de liquidité.

* La proposition de liquidité de Saba recommande au conseil d'administration d'offrir trois options aux actionnaires: une offre immédiate à la valeur nette d'inventaire moins les coûts, une offre après une éventuelle introduction en bourse de SpaceX, ou le maintien de leurs investissements dans la société.

* "La dernière déclaration de Saba promeut des résultats qu'elle ne peut elle-même atteindre et ne devrait pas être présentée comme des propositions crédibles", a déclaré Edinburgh Worldwide Investment Trust.

* Le mois dernier, Edinburgh Worldwide Investment Trust a proposé une offre publique d'achat pour un maximum de 100 % de ses actions, qu'elle continue de soutenir auprès de ses actionnaires.

* Edinburgh a déclaré que les administrateurs nommés par Saba n'avaient pas dialogué avec les actionnaires à plusieurs reprises, notamment en n'assistant pas à l'assemblée générale au cours de laquelle ils ont été proposés en réponse à la pression exercée par Saba pour qu'ils soient nommés par les actionnaires.

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