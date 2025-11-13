Edgewell progresse grâce à la vente de son unité de soins féminins pour 340 millions de dollars

13 novembre - ** Les actions de la société de soins personnels Edgewell Personal Care EPC.N ont augmenté de 0,95 % à 19,09 $ après que la société a annoncé sa cession ** EPC vendra son unité nord-américaine de soins féminins à la société suédoise Essity ESSITYa.ST pour 340 millions de dollars

** L'accord comprend des marques comme Stayfree, Playtex et Carefree, vendues chez les principaux détaillants américains, y compris Walmart WMT.N et Target TGT.N . ** L'opération intervient après qu'EPC a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en août après avoir manqué les estimations pour le troisième trimestre en raison de la faiblesse des dépenses de consommation aux États-Unis

** EPC affirme que la cession permettra de se concentrer sur les catégories principales telles que la crème solaire et le rasage, et de renforcer sa position financière

** L'action a baissé de 43,72 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture