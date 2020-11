Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF se dit à l'aise avec l'objectif d'Ebitda pour 2020 Reuters • 13/11/2020 à 10:29









13 novembre (Reuters) - * EDF-LA REVUE DU CALENDRIER ET DES COÛTS DU PROJET D'EPR D'HINKLEY POINT INTÉGRANT L'IMPACT DU CORONAVIRUS SE POURSUIT ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AVANT LA FIN DE L'ANNÉE-DOCUMENT * LE DIRECTEUR FINANCER D'EDF SE DIT TRÈS À L'AISE AVEC L'OBJECTIF D'EBITDA DU GROUPE POUR 2020, ESPÈRE ATTEINDRE LE HAUT DE LA FOURCHETTE Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.04%