(AOF) - EDF a révisé à la hausse l’estimation de la fourchette de production nucléaire en France pour l’année 2024. Comprise jusqu’ici entre 340-360 TWh, la fourchette de production est désormais estimée entre 358-364 TWh. "Cette révision s’appuie sur la très bonne performance de la production du parc nucléaire grâce notamment à l’optimisation des arrêts de tranche, ainsi qu’à la maîtrise industrielle des contrôles et des chantiers de réparations liés à la corrosion sous contrainte", explique l'énergéticien.

EDF plus optimiste sur la production nucléaire en France pour 2024

