EDF-L'impact du coronavirus sur l'EPR de Flamanville en cours d'analyse

PARIS, 30 juillet (Reuters) - EDF, dans une présentation de ses résultats semestriels, a déclaré jeudi que : * LES IMPACTS TECHNIQUES, FINANCIERS ET DE PLANIFICATION DU CORONAVIRUS SUR L'EPR DE FLAMANVILLE AINSI QUE LES SCÉNARIOS DE RATTRAPAGE SONT EN COURS D'ANALYSE-PRÉSENTATION Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -3.32%