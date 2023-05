Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: l'Etat français détient près de 97,7% du capital information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - L'Etat français détient, à la clôture de son OPAS, 3.908.590.275 actions EDF, soit 97,69% du capital et au moins 98,04% des droits de vote, et 130.829.543 OCEANE, soit 99,97% du nombre d'OCEANE en circulation, selon un communiqué de Bercy.



Ce résultat rendant possible la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, l'Etat a adressé à l'AMF une demande en ce sens afin de se voir transférer l'ensemble des titres non apportés à l'offre, aux prix de 12 euros par action et 15,52 euros par OCEANE.





