EDF: émission inaugurale d'obligations senior 'Kangourou'
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 08:10
Cette émission est réalisée en deux tranches de 500 millions de dollars australiens chacune, et respectivement d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,636%, et d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 6,627%.
'Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie pleinement dédiée à son objectif de bâtir le système électrique bas carbone de demain, ainsi que d'élargir sa base d'investisseurs', explique le groupe énergétique public.
