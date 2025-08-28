EDF: Claude Laruelle, ex-Veolia, va entrer au comité exécutif
28/08/2025
Agé de 57 ans, ce diplômé de Polytechnique et de Ponts et Chaussées avait occupé, jusqu'en septembre 2024, le poste de directeur général adjoint en charge des finances, du digital et des achats, des fonctions qu'il avait exercées pendant six ans.
Il avait rejoint le groupe français de services à l'environnement en 2000, où il avait endossé successivement plusieurs fonctions de direction en France avant d'être nommé vice-président exécutif pour l'Amérique du Nord, puis directeur des opérations en Asie-Pacifique.
Entre 2013 et 2018, il avait occupé les fonctions de directeur technique et performance et de directeur des entreprises de spécialité mondiale de Veolia.
Le cadre dirigeant, qui a débuté sa carrière en 1993 au sein des ministères français des Transports, puis de l'Intérieur, est également administrateur indépendant de Vinci depuis 2022.
