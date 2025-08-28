EDF: Claude Laruelle, ex-Veolia, va entrer au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 09:35









(Zonebourse.com) - EDF a annoncé mercredi soir que Claude Laruelle rejoindrait son comité exécutif en date du 1er septembre en tant que directeur exécutif en charge de la direction performance, impact, investissement et finance du groupe, en remplacement de Nathalie Pivet qui occupait le poste à titre provisoire depuis le 1er juillet dernier.



Agé de 57 ans, ce diplômé de Polytechnique et de Ponts et Chaussées avait occupé, jusqu'en septembre 2024, le poste de directeur général adjoint en charge des finances, du digital et des achats, des fonctions qu'il avait exercées pendant six ans.



Il avait rejoint le groupe français de services à l'environnement en 2000, où il avait endossé successivement plusieurs fonctions de direction en France avant d'être nommé vice-président exécutif pour l'Amérique du Nord, puis directeur des opérations en Asie-Pacifique.



Entre 2013 et 2018, il avait occupé les fonctions de directeur technique et performance et de directeur des entreprises de spécialité mondiale de Veolia.



Le cadre dirigeant, qui a débuté sa carrière en 1993 au sein des ministères français des Transports, puis de l'Intérieur, est également administrateur indépendant de Vinci depuis 2022.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.