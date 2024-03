Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: Béatrice Buffon, future p.d.-g. de EDF Renouvelables information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - EDF fait savoir que Béatrice Buffon sera proposée en qualité de Présidente-directrice Générale d'EDF Renouvelables lors du Conseil d'Administration d'EDF Renouvelables le 5 avril 2024.



Elle conservera ses activités de Directrice Exécutive Groupe en charge de la Direction Internationale.



Par conséquent, EDF indique que Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle Énergies Renouvelables et Président-Directeur Général d'EDF Renouvelables, cessera ses fonctions au sein du Groupe à compter du 15 avril 2024 afin de poursuivre d'autres projets professionnels.





