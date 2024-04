Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred : renoue avec les 47E, viserait ensuite 50,4E information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Edenred grimpe de +5% et renoue avec les 47E et se dirige vers le comblement du 'gap' des 48,58E du 9 avril : une reprise en 'V' permettrait de renouer avec les 50,4E du 5 avril (et du 23/02).







Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +3.02%