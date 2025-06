Edenred : rechute de -4% vers 25,8E information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 12:38









(CercleFinance.com) - Edenred rechute de -4% vers 25,8E et menace le support majeur et crucial des 25,6E du 28 avril à l'ouverture, celui des 26,1E du 29 avril étant déjà sérieusement compromis.

Sous les 25,4E (plus bas absolu), Edenred rentrerait en terre inconnue.





Valeurs associées EDENRED 25,9300 EUR Euronext Paris -3,57%