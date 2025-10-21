Edenred publie des revenus en hausse, confirme ses objectifs et noue un partenariat avec Visa

(AOF) - Au troisième trimestre, Edenred a enregistré une croissance plus élevée que sur les six premiers mois de l’année. Le chiffre d’affaires a augmenté de 7,3%, à 726 millions d’euros, en données comparables, contre +6,4% au premier semestre. Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus totaux du groupe se sont élevés à 2,176 milliards d’euros, en hausse de 6,7%, toujours à données comparables.

Sur la période de juillet à septembre, le spécialiste des services et paiements à usages spécifiques, notamment pour les acteurs du monde du travail, a pu compter sur une accélération de la croissance dans toutes ses lignes de métier par rapport aux six premiers mois de l'année. En outre, Edenred a profité d'une amélioration de la performance en Europe et d'une croissance à deux chiffres en Amérique latine et dans le Reste du monde.

Le groupe, malgré des défis macroéconomiques persistants, " confirme la robustesse et la pertinence de son modèle économique résilient et géographiquement diversifié ". Les objectifs annuels ont été confirmés : une croissance organique de l'Ebitda supérieure à 10%, et un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda au-dessus de 70%.

Partenariat stratégique avec Visa

En parallèle à la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, Edenred a annoncé un partenariat stratégique avec Visa afin d'accélérer l'innovation dans les domaines des avantages aux salariés, de la mobilité et des solutions de paiement B2B.

La collaboration va permettre de renforcer la plateforme d'Edenred grâce à la certification par Visa Europe de son infrastructure interne d'émission et de processing des transactions. Le groupe français pourra ainsi émettre des moyens de paiement Visa sur ses différentes activités : avantages aux salariés, mobilité, gestion de flottes et paiements B2B

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial des titres de services avec un volume d’affaires de 41 Mds€, né en 1962 ;

- Revenus de 2,9 Mds€ réalisés à 65 % dans le métier historique des avantages aux salariés (tickets restaurant, chèques vacances…), à 24 %dans les solutions de mobilité professionnelle et à 11 % dans la motivation & solutions complémentaires (chèques-cadeaux, vouchers, programmes sociaux…) ;

- Positionnement fort en Amérique latine -Argentine, Brésil, Chili-avec 29 % des facturations, l’Europe représentant 60 % du chiffre d’affaires ;

- Ambition au service de 3 priorités ;

- scale the core : accentuer la croissance sur les métiers historiques,

- extend beyond : déployer rapidement les nouveaux services de motivité et solutions,

- expand in new business :

- Capital ouvert, Bertrand Dumazy étant président-directeur général du conseil de 12 administrateurs, Dominique d’Hinnin vice-président, Virginie Duperat-Vergne prenant le poste de directrice générale Finance en juin 2025.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Beyond » de lancement d’offres numériques au-delà des cœurs de métier :

- approche décentralisée (+ 250 programmes de paiements dans 45 pays),

- pragmatisme commercial (être à la fois tiers distributeur et distribué par des partenaires) avec focus sur les PME, le passage aux chèques-repas numériques améliorant les marges,

- maintien de l’avance technologique autour de la plateforme digitale d’intermédiation & de paiement et monétisation des données,

- renforcement des économies de coûts, plans de relance spécifiques pour les solutions cadeaux et les solutions de motivation, nouveau management pour la division aux Etats-Unis,

- rationalisation du portefeuille d’activités :

- par acquisitions dans les solutions (mobilité B2B en Italie, Beyond Food au Brésil, et Beyond Fuel en Europe) et par partenariats, tel celui avec Daimler Truck,

- par cessions : sortie progressive de l’activité B2C auprès des fintech, revue des contrats avec programmes sociaux publics, en repli en Europe, renforcés au Brésil,

- Stratégie environnementale visant, pour les 3 scopes d’activité, le net zéro carbone en 2050 :

- via l’efficacité énergétique pour les systèmes d’information et les immeubles, le recours aux énergies renouvelables, le recyclage des déchets et la biodiversité,

- emprunts « verts » et critères ESG intégrés dans les attributions gratuites d’actions,

- Croissance future alimentée par le leader mondial britannique Reward Gateway, acquis en 2023, historiquement présent en Australie et Etats-Unis : après le déploiement de la plateforme en France, Italie et Belgique, pénétration, d’ici fin 2025, en Espagne, Allemagne et Roumanie ;

- Dans un environnement de taux favorable, situation financière très solide renforcée par l’autofinancement libre, de 881 M€ et la diminution de la dette ramenée à 1,8 Md€.

Défis

- 3 éléments-clé dans l’appréciation de la société : l’évolution du volume d’émission (valeur faciale des titres et chèques émis), la situation économique au Brésil, pays 1 er contributeur au bénéfice opérationnel, et l’évolution de l’emploi salarié ;

- Valorisation boursière aux plus bas depuis 6 ans en raison des incertitudes politiques :

- Italie : plafonnement des commissions des titres-restaurants payés par les commerçants à partir du 3 ème trimestre,

- Brésil (estimation de 1/5 èmes des revenus opérationnels) : risque de remise en cause du statut de distributeur de systèmes de paiement ;

- Après une progression de 6,7 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre,,objectif 2025 confirmés: « trajectoire de croissance sous-jacente forte » dans tous les métiers, dopée par les acquisitions, et croissance supérieure à 10 % du résultat d’exploitation ;

- Ambitions 2030 d’un doublement des revenus à plus de 5 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 1,21 € et programme d’actions de 300 M€ étalé jusqu’à novembre 2027.