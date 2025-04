Edenred: progression de près de 6% du revenu trimestriel information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Edenred fait état d'un revenu total de 724 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en progression de 5,7% (+6,7% en données comparables), dont un chiffre d'affaires opérationnel en hausse de 6,7% à 667 millions (+7,1% en comparable).



Grâce notamment à de bonnes performances en Amérique latine et dans la mobilité, le groupe de solutions de paiements revendique une croissance de son chiffre d'affaires conforme à ses attentes, malgré un environnement macroéconomique plus difficile en Europe.



Continuant de déployer sa stratégie 'Beyond', Edenred confirme ses objectifs pour l'année 2025, à savoir une croissance de l'EBITDA d'au moins 10% en données comparables et un taux de conversion FCF / EBITDA supérieur à 70%.





Valeurs associées EDENRED 31,2200 EUR Euronext Paris 0,00%