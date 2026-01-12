 Aller au contenu principal
Edenred : ne parvient pas à redécoller au-dessus des 19/19,2E
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 14:03

Edenred est littéralement figé au sein d'un canal de consolidation horizontal, comme écrasé au contact du plancher des 17,85/18E (depuis le 18 novembre): le titre ne parvient pas à redécoller au-dessus des 19/19,2E.
Même si le titre parvient à s'extraire par le haut du corridor 18/19E, il se heurtera rapidement à la résistance des 19,9E, ex-plancher du 15 septembre au 15 octobre dernier.
Au-delà, Edenred viserait la zone de résistance des 21E.

    L’action est plombée par les fonds spéculatifs qui ne veulent pas la lâcher. Le cours de l’action ne reflète pas les résultats très convenables de la société :CA/PER/Dividende.

