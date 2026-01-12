Edenred : ne parvient pas à redécoller au-dessus des 19/19,2E
12/01/2026
Même si le titre parvient à s'extraire par le haut du corridor 18/19E, il se heurtera rapidement à la résistance des 19,9E, ex-plancher du 15 septembre au 15 octobre dernier.
Au-delà, Edenred viserait la zone de résistance des 21E.
Valeurs associées
|17,9550 EUR
|Euronext Paris
|-3,52%
