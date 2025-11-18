 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 006,48
-1,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Edenred mandate un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:47

Edenred annonce la conclusion, le 17 novembre, d'un nouveau mandat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI), visant un montant maximal total initial de 100 millions d'euros valable jusqu'au 31 octobre 2026.

Ce mandat s'inscrit dans le cadre de l'extension de l'opération de rachat d'actions, annoncée le 3 décembre 2024 pour un montant pouvant atteindre 600 MEUR jusqu'en novembre 2027. A ce stade, 11,8 millions de titres ont déjà été rachetés pour un total de 399 MEUR.

Le groupe de solutions de paiement a l'intention de prolonger le mandat signé ce lundi jusqu'au 30 novembre 2027 pour un montant correspondant à 200 MEUR diminué du montant qui aura été effectivement racheté aux termes de ce mandat.

À titre indicatif, au cours de clôture du 17 novembre, le montant de 100 MEUR correspondrait à un volume total de 5,2 million d'actions (soit 2,19% du capital). Les actions éventuellement rachetées seront annulées.

Dividendes

Valeurs associées

EDENRED
18,5750 EUR Euronext Paris -2,49%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank