Edenred mandate un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:47
Ce mandat s'inscrit dans le cadre de l'extension de l'opération de rachat d'actions, annoncée le 3 décembre 2024 pour un montant pouvant atteindre 600 MEUR jusqu'en novembre 2027. A ce stade, 11,8 millions de titres ont déjà été rachetés pour un total de 399 MEUR.
Le groupe de solutions de paiement a l'intention de prolonger le mandat signé ce lundi jusqu'au 30 novembre 2027 pour un montant correspondant à 200 MEUR diminué du montant qui aura été effectivement racheté aux termes de ce mandat.
À titre indicatif, au cours de clôture du 17 novembre, le montant de 100 MEUR correspondrait à un volume total de 5,2 million d'actions (soit 2,19% du capital). Les actions éventuellement rachetées seront annulées.
Valeurs associées
|18,5750 EUR
|Euronext Paris
|-2,49%
A lire aussi
-
Le secteur de la Défense a brillé en Bourse cette année, aux côtés de la tech et des financières. Porté par des budgets en hausse, des politiques de soutien aux industriels européens et des carnets de commandes bien remplis, il s'impose comme un pilier de l'autonomie ... Lire la suite
-
TotalEnergies est visé à Paris par une plainte pour "complicité de crimes de guerre, torture et disparitions forcées" au Mozambique, pour des faits datant de 2021 sur le site de son méga-projet gazier qui était alors à l'arrêt, a appris mardi l'AFP de l'ONG plaignante. ... Lire la suite
-
"Quand t'es +défoncé+, en cas d'avarie ou de mauvais temps, ça peut vite mal tourner": depuis une trentaine d'années, la drogue empoisonne la pêche française. Face au nombre élevé d'accidents, une nouvelle campagne de prévention sera lancée l'an prochain. Sur l'île ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris - Crédit Agricole vise plus de 8,5 milliards d'euros de résultat net en 2028
(AOF) - Crédit Agricole SA (-1,36%, à 16 euros) surperforme légèrement ses concurrentes, Société Générale et BNP Paribas, à la suite de la présentation de ses objectifs 2028. A cet horizon, la banque française vise un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer