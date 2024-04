Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: hausse de 21% du revenu total au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Edenred annonce au titre du premier trimestre 2024, un revenu total de 685 millions d'euros, en hausse de 21,4% (+20,5% en comparable), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 625 millions, en croissance de 18,8% (+16,9% en comparable).



'Les lignes de métiers avantages aux salariés et mobilité affichent à nouveau une croissance organique à deux chiffres', pointe le groupe de solutions de paiement, soulignant sa 'capacité à accroître la pénétration de ses marchés, notamment le segment des PME'.



Confiant dans le maintien d'un rythme de croissance soutenu, Edenred confirme pour 2024 les objectifs de son plan Beyond22-25, à savoir une croissance organique de l'EBITDA de plus de 12% et un taux de conversion FCF / EBITDA supérieur à 70%.





