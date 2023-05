Edenred étend son offre avec l’acquisition de Reward Gateway, plateforme leader dans l’engagement des salariés

Edenred étend son offre avec l’acquisition de Reward Gateway, plateforme leader d ans l ’engagement des salariés

Edenred, plateforme digitale de services et de paiements et leader mondial des avantages aux salariés, annonce l ’ acquisition de 100 % du capital de Reward Gateway, une plateforme leader dans l ’ engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, et également présente aux États-Unis. Reward Gateway offre une suite unifiée de modules allant de s offres de réduction s aux salariés et des solutions de récompenses et de reconnaissance au x solutions de bien-être et à l ’ animation sociale des entreprises , permettant aux départements RH d e proposer la meilleure combinaison d’outils d’engagement pour leurs collaborateurs .

Reward Gateway est une entreprise en forte croissance qui a réussi à construire un modèle économique robuste, rentable et durable. Cette acquisition, d’un montant de 1,15 milliard de livres sterling 1 et qui valorise Reward Gateway à un multiple VE /EBITDA 23e de 20x 2 , marque une étape majeure d ans la mise en œuvre du plan stratégique Beyond 22-25 d ’ Edenred. En consolidant les positions de leader de Reward Gateway et en élargissant sa couverture géographique à une sélection de pays clés, Edenred va accélérer le renforcement de la proposition de valeur de son activité Avantages aux salariés , conformément à sa mission d ’ être la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l ’ engagement des salariés.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d ’ Edenred, a déclaré : « Nous sommes heureux d ’ annoncer l ’ acquisition de Reward Gateway et nous réjoui ssons d ’ accueillir leurs équipes au sein d’ Edenred. En intégrant cette plateforme leader dans l ’ engagement des salariés, nous élargissons considérablement notre offre afin d’offrir aux responsables RH une gamme complète de solutions leur permettant de renforcer l’attractivité de leur organisation pour attirer et retenir les meilleurs talents. Reward Gateway nous apporte des positions de leader au Royaume-Uni et en Australie ainsi qu ’ une présence prometteuse sur le marché américain, et nous comptons développer son empreinte géographique actuelle dans plusieurs pays clés. Avec un modèle économique basé sur une plateforme SaaS 3 efficace et entièrement modulable, Reward Gateway affiche une forte croissance à deux chiffres , associée à des marges élevées. L’association de nos collaborateurs, de nos solutions, de nos bases de clients et de nos technologies est porteu se de fortes synergies. Cette acquisition est pour Edenred une opportunité unique d ’ accélérer la mise en œuvre de sa stratégie Beyond. Il s’agit d’une évolution décisive qui s’inscrit dans notre ambition d’être la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l ’ engagement des salariés . »

Nick Burns, Président-directeur général de Reward Gateway, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers de rejoindre Edenred. La conjugaison des opérations et de la technologie de Reward Gateway avec la position de leader mondial d ’ Edenred qui compte 1 million d ’ entreprises clientes dans 45 pays , s’inscrit parfaitement dans notre ambition 'make the world a better place to work' – à savoir, faire du monde un meilleur endroit où travailler. Avec l’objectif de construire une plateforme unifiée, nous bénéficierons d ’ économies d ’ échelle afin de proposer des solutions personnalisées dans chaque marché spécifique . En conjuguant nos atouts , de la force commerciale à l ’ innovation produits en passant par une technologie avancée, nous serons en mesure de fournir aux responsables RH une solution inégalée sur le marché ».

Reward Gateway, une entreprise performante

Fondé en 2006 au Royaume-Uni, Reward Gateway est une plateforme SaaS leader dédiée à l’engagement des salariés. Avec plus de 4 000 clients et 8 millions de salariés utilisant ses solutions au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, Reward Gateway est le partenaire privilégié des responsables RH pour rendre les organisations plus attractives, plus fortes et plus résilientes afin de faire du monde du travail un monde meilleur. Avec des outils d’engagement comprenant des solutions d’offres de réductions aux salariés, de récompense et de reconnaissance, de communication, de sondages et de bien-être, Reward Gateway propose aux responsables RH une flexibilité totale pour engager, motiver et fidéliser leurs salariés.

Avec à une plateforme holistique et modulaire, Reward Gateway offre aux salariés une expérience simplifiée et de premier plan, entièrement personnalisée pour chaque organisation. Grâce à l’intégration d’un ensemble complet d’API 4 permettant la connexion avec plus de 40 systèmes d’information RH, systèmes de paie, outils collaboratifs, fournisseurs d’avantages sociaux et logiciels tiers, Reward Gateway fournit aux employeurs une expérience automatisée.

Au cours des dernières années, Reward Gateway a enregistré une croissance continue à deux chiffres de ses revenus, associée à une forte rentabilité. La société prévoit de générer un chiffre d’affaires de 95 millions de livres sterling et un EBITDA de 45 millions de livres sterling en 2023.

Enrichir la proposition de valeur d ’ Edenred sur le marché en forte croissance de l ’ engagement des salariés

Grâce à l’acquisition de Reward Gateway, Edenred accède à un marché déjà important doté d’un fort potentiel de pénétration et d’opportunités de développement supplémentaires. Au Royaume-Uni et en Australie, où Reward Gateway est leader du marché, les marchés de l’engagement des salariés, d’une valeur combinée de 1,9 milliard de livres sterling de revenus, sont encore largement sous-pénétrés et devraient connaître une croissance annuelle supérieure à 10 % 5 . Le marché américain, sur lequel Reward Gateway a commencé à se positionner, représente à lui seul 4,5 milliards de livres sterling de revenus.

Les tendances structurelles apparues après la crise sanitaire, telles que l’accélération du télétravail et la guerre des talents, ont souligné l’importance de l’engagement des salariés, ce qui a conduit les responsables RH à s’appuyer davantage sur les facteurs de différenciation que sont les avantages aux salariés et les solutions d’engagement. En outre, l’importance croissante accordée aux problématiques de pouvoir d’achat a considérablement renforcé l’intérêt pour les solutions d’offres de réductions aux salariés.

Une acquisition stratégique qui conforte Edenred dans sa mission d ’ être la plateforme au quotidien d es acteurs du monde du travail

Au fil des années, Edenred a élargi avec succès son portefeuille de solutions aux avantages non liés à la restauration et à l’alimentation. Le Groupe a notamment développé une offre unique en matière de plateformes d’avantages et d’offres de réduction aux salariés dans 17 pays, renforcée par l’acquisition récente de GOintegro en Amérique latine.

L’acquisition de Reward Gateway marque une étape majeure dans le déploiement du plan stratégique Beyond 22-25 et place Edenred dans une position privilégiée pour être la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l’engagement des salariés. En élargissant son portefeuille de solutions d’offres de réductions aux salariés, en intégrant de nouveaux services tels que le bien-être, et en étendant sa proposition de valeur aux solutions de récompense et de reconnaissance, l’acquisition de Reward Gateway offre à Edenred une opportunité unique d’accélérer le développement de son offre Beyond Food . Cette acquisition permet également à Edenred de pénétrer de nouveaux marchés prometteurs et en forte croissance tels que les États-Unis et l’Australie.

Une opération avec d’importantes synergies attendues

Outre les synergies d’intégration, le déploiement prévu de Reward Gateway dans six pays majeurs pour Edenred (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Roumanie) va augmenter considérablement le marché adressé par le Groupe, ainsi que son chiffre d’affaires opérationnel. Les synergies commerciales seront également portées par les opportunités de ventes croisées avec les clients existants des deux entreprises et amélioreront encore la fidélisation des clients grâce à des solutions proposées via un modèle de plateforme digitale et à la qualité de l’expérience utilisateur qui en découle.

Reward Gateway est actuellement détenu par les fonds d’investissement Abry Partners et Castik Capital. L’acquisition sera intégralement payée en numéraire par Edenred et financée par un prêt-relais de 1 milliard d’euros, qui sera ultérieurement refinancé sur le marché de la dette, ainsi que par 0,3 milliard d’euros de trésorerie disponible. Cette acquisition sera relutive sur le Bénéfice Par Action du Groupe dès 2024. Créatrice de valeur, la transaction sera fortement relutive avant synergies et Edenred bénéficiera en sus d’un fort potentiel en matière de synergies de coûts, technologiques et commerciales.

La transaction devrait être finalisée au cours des tout prochains jours. Reward Gateway sera consolidé dans les états financiers d’Edenred à compter de la date de clôture.

Brian St. Jean, Partner et Austin Heiman, Principal chez Abry Partners, ont déclaré : « Nous avons été heureux de soutenir , aux côtés de Castik Capital, l ’ équipe de Reward Gateway au cours des deux dernières années pour aider à transformer l ’ entreprise en une plateforme d ’ engagement mondiale de premier plan et en mode SaaS. Nous estimons que la société est prête à aller de l’avant en s’appuyant sur sa position de leader sur le marché et sommes convaincus qu ’ Edenred est le partenaire idéal pour renforcer les performances déjà exceptionnelles de Reward Gateway ».

Michael Phillips, Partner chez Castik Capital, a commenté : « Nous souhaitons remercier l ’ équipe de Reward Gateway ainsi qu ’ Abry Partners pour l’excellente collaboration des deux dernières années. Au fil de notre partenariat, Reward Gateway a considérablement investi dans le développement de son offre SaaS en accès libre et a renforcé sa position au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. Nous adressons tous nos vœux de réussite à Reward Gateway et suivrons de près la poursuite du développement dynamique de l ’ entreprise au sein d ’ Edenred ».

▬▬

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, 52 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d’1 million d’entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité) et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2022, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires d’environ 38 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l’objet d’un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

1 Valeur d’entreprise

2 Après synergies d’intégration annualisées

3 « Software as a Service » : une solution dite SaaS (ou en français « logiciel en tant que service »).

4 Application Programming Interface, ou interface de programmation d’application

5 De 2023 à 2028.

