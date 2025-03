(AOF) - Edenred -3,46% à 3,41 euros) ferme la marche de l'indice CAC 40 et Pluxee (-5,68% à 20,09 euros) figure également à la dernière place de l'indice SBF 120. L'Etat pourrait réformer les modalités d'utilisation des titres-restaurant au détriment des émetteurs en limitant les commissions imposées aux commerçants à 2,5% (contre environ 4% actuellement), en référence au taux appliqué au Chèque-Vacances, affirment Les Echos.

Edenred et Pluxee sous pression en écho à la prochaine réforme du secteur

