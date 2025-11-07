Edenred : encore -5%, vers 20,8E, referme le 'gap' des 21,14E du 20/10
07/11/2025
Le prochain objectif serait le support des 17,8E de la mi-décembre 2016 puis 15,2E de la mi-juin 2016.
Valeurs associées
|20,9000 EUR
|Euronext Paris
|-5,09%
