Edenred donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 07:20

Dans le cadre de son opération de rachat d'actions annoncée en décembre 2024, le groupe de solutions de paiement Edenred annonce avoir conclu un nouveau mandat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI).

Ce mandat, valable jusqu'à fin 2025, vise un montant maximal total initial de 25 MEUR qui correspondrait, au cours de clôture du 3 octobre, à un volume total de 1,2 million d'actions (soit 0,49% du capital). Les actions ainsi rachetées seront annulées.

En date du 3 octobre, 10,6 millions de titres Edenred ont déjà été rachetés, pour un total de 375 MEUR, dans le cadre de cette opération de rachat d'actions pour un montant pouvant atteindre au total 600 MEUR jusqu'en novembre 2027.

Valeurs associées

EDENRED
21,4700 EUR Euronext Paris 0,00%
