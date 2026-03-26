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Edenred : dévisse de -15%, sous les 16E
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 10:23

Le coup est rude pour Edenred qui est visé par une enquête de l'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) pour un possible abus de position dominante sur le marché des titres-restaurant en Italie.
Le titre qui dévisse de -15% vers 15,8E (niveau plus revu depuis juin 2016) pulvérise le support crucial des 17E du 28 janvier et pourrait plonger en direction de la base de son canal baissier long terme qui gravite vers 15,2E.
Edenred risque d'être "aspiré" vers ses planchers historiques, et notamment les 14,2E de septembre 2015 ou février 2016.

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EDENRED
15,8950 EUR Euronext Paris -14,45%
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