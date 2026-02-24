 Aller au contenu principal
Edenred dépasse ses objectifs 2025, malgré baisse du CA Europe au T4
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 07:02

Edenred EDEN.PA a déclaré mardi avoir dépassé ses objectifs 2025, malgré une baisse du chiffre d'affaires du groupe de services aux entreprises, tout en confirmant s'attendre à une baisse de l'Ebitda en 2026 en raison des changements réglementaires au Brésil et en Italie.

Pour l'exercice 2025, le spécialiste des titres-restaurant a enregistré 1,36 millard d'euros de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), après 1,27 milliard en 2024.

Selon le communiqué, il s'agit d'une hausse de 11,2% de l'Ebitda en données comparables, dépassant ainsi l'objectif 2025 d'Edenred, fixé à au moins 10%.

Le groupe a toutefois enregistré une baisse de 3,4% en comparable du chiffre d'affaires opérationnel en Europe au quatrième trimestre, citant "l’impact de l’évolution réglementaire sur l’activité de titres-restaurant en Italie".

Pour 2026, Edenred confirme s'attendre à une baisse de l’Ebitda comprise entre 8 et 12% en données comparables, "correspondant à une croissance intrinsèque de l’Ebitda comprise entre +8 % et +12, soit le niveau attendu pour 2027 et 2028", selon le communiqué.

En novembre, Edenred avait prévenu que le changement de cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil pourrait peser sur ses résultats 2026.

Le groupe, sorti du CAC 40 .FCHI en décembre, indique également avoir enregistré un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda de 82%, tandis que l'objectif était d'au moins 70%.

Pour 2026, Edenred anticipe un net ralentissement du taux de conversion free-cash-flow/Ebitda, en annonçant un objectif d'au moins 35%.

Le groupe annonce également proposer à ses actionnaires le versement d’un dividende en numéraire de 1,33 euro par action au titre de l’exercice 2025, en hausse de 10% par rapport à l’exercice précédent.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Dimitri Rhodes ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

CAC 40
8 497,17 Pts Euronext Paris -0,22%
EDENRED
18,205 EUR Euronext Paris +0,61%
