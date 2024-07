Edenred : Damien Périllat nommé directeur général Solutions de paiement et nouveaux marchés

(AOF) - Damien Périllat est nommé directeur général Solutions de paiement et nouveaux marchés d'Edenred. Il renforcera les solutions de paiements inter-entreprises en Amérique et en Europe ainsi que la présence du groupe en Asie, développera la plateforme Paytech et encouragera l'innovation en matière de paiement dans toutes les lignes de métier d’Edenred. Basé à Issy-les-Moulineaux, Damien Périllat est rattaché à Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred. Il succède à Gilles Coccoli, qui devient Président exécutif d’Edenred Brésil.

Damien Périllat a débuté sa carrière chez GE Money en Europe et en Asie et a travaillé comme consultant en France pour Eurogroup. En 2008, il rejoint PayPal où il passe près de 12 ans à différents postes de direction, notamment directeur général pour l'Europe de l'Ouest et pour la France.

En 2020, il rejoint Worldline en tant que Senior Vice President pour diriger la division Digital Commerce, dédiée au service des e-commerçants mondiaux.

Depuis 2022, Damien Périllat était Chief Commercial Officer chez Billie, une fintech européenne fournissant une solution " Buy Now, Pay Later " pour le commerce B2B, où il a dirigé la stratégie de mise sur le marché et l'internationalisation de l'entreprise.

