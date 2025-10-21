Edenred accélère sa croissance du CA au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 08:17
Cette progression reflète une accélération dans toutes les lignes de métier par rapport aux deux premiers trimestres 2025, une amélioration de la performance en Europe, ainsi qu'une croissance à deux chiffres en Amérique latine et dans le reste du monde.
'Edenred confirme, à nouveau ce trimestre la solidité de son modèle économique dans plus de 40 pays. Notre plan stratégique Beyond22-25 porte ses fruits, grâce à la pertinence de nos offres et à notre capacité à les commercialiser', explique son PDG Bertrand Dumazy.
Edenred confirme viser pour 2025 une croissance de l'EBITDA d'au moins 10% en comparable (équivalant à un EBITDA minimum d'environ 1,34 MdEUR, sur la base des taux de change à fin juin 2025) et un taux de conversion FCF / EBITDA supérieur à 70%.
Le groupe de solutions de paiement précise que ces objectifs prennent en compte un impact négatif attendu de 60 MEUR d'EBITDA au second semestre 2025 relatif aux nouvelles règles de commissionnement marchands en Italie.
Valeurs associées
|23,6700 EUR
|Euronext Paris
|+13,63%
