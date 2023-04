Ecoslops : EBITDA 2022 et cash-flow opérationnel positifs pour la première fois, une étape clé franchie par le Groupe

Paris, le 12 avril 2023, 8h30 - Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, annonce les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 11 avril 2023.



• Chiffre d'affaires de 19 M€, en progression de 53%

• EBITDA* positif de 1,1 M€ au niveau du groupe, jalon essentiel franchi par le groupe

• 2023 : signature d’un partenariat stratégique avec Parlym sur l’Afrique pour une accélération du développement de la Scarabox®



Faits marquants opérationnels de l’exercice 2022

• Excellente performance de l’unité de Sines au Portugal, qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 70%, passant de 8,5M€ à 14,4M€, permettant de dégager un EBITDA record de 4,9 M€ (1,6 M€ en

2021), soit 34% des revenus.



• La montée en charge de l’unité de Marseille qui réalise 4,3 M€ de chiffre d’affaires en 2022 (0,2 M€ en 2021. L’EBITDA est encore négatif de 1 M€ (en amélioration de 0,6 M€ vs 2021) mais aurait été

proche de l’équilibre au second semestre sans l’impact de l’arrêt des raffineries (mouvement social sur le pouvoir d’achat).



• L’expédition, en fin d’année, de la première unité Scarabox® à destination du Cameroun.



De façon plus générale, le groupe a bénéficié de (...)







