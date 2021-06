Économie : l'optimisme revient dans la zone euro

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a relevé les prévisions d'inflation (+1,9%), mais aussi les projections de croissance (+4,6%) pour 2021. (© AFP)

Les projections économiques sont désormais revues à la hausse sur le Vieux Continent.

Si la Bourse est un indicateur avancé de la conjoncture, alors il y a tout lieu de se réjouir pour l'économie de la zone euro.

L'indice Euro Stoxx 50, qui englobe les cinquante poids lourds des marchés des dix-neuf États membres (TotalEnergies, Santander, Bayer, Eni, Unilever...), ne cesse-t-il pas en effet de monter ? À 4.100 points, il s'installe à son meilleur niveau depuis plus de dix ans, en hausse de 16,6% depuis le 1er janvier et de 31,3% sur un an glissant.

Moral au beau fixe

De fait, à la faveur du «retour à la normale» pour la plupart des économies, aidé par les campagnes de vaccination, les résultats des enquêtes de conjoncture continuent de s'améliorer. Selon le très écouté institut IHS Markit, l'indice PMI du secteur manufacturier s'est ainsi élevé à 63,1 en mai, son plus haut niveau historique (depuis la première publication des données en juin 1997).

Ce sont les Pays-Bas, suivis de l'Autriche, qui ont mené la croissance le mois dernier, les indices atteignant des records dans ces deux pays. L'indice a également atteint des sommets en Irlande et en Italie et des plus-hauts de plusieurs années en Grèce, en France et en Espagne.

En dévoilant la production industrielle de la zone euro en avril, Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, a