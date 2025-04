ECONOCOM : Un solide début d'exercice 2025

Communiqué de presse

Bruxelles, 17 avril 2025

Un solide début d'exercice 2025

Chiffres clés

En M€ T1 2024

retraité T1 2025 Variation publiée Chiffres d'affaires 634,9 663,3 +4,5 % de TMF 206,6 241,0 +16,7 % de P&S 306,3 291,8 -4,7 % de Services 122,0 130,5 +7,0 %

M. Angel Benguigui, CEO du groupe Econocom, a déclaré : « Econocom poursuit une trajectoire de croissance solide dans un contexte économique en constante évolution. Cette performance reflète le dynamisme de notre stratégie commerciale, portée par un plan 2024 ambitieux visant à renforcer nos forces de vente et l'engagement sans faille de nos équipes. Nous allons continuer à renforcer les synergies entre nos métiers, nos solutions et nos géographies, afin de développer de nouveaux potentiels de croissance. »

Grâce aux investissements réalisés en 2024, le chiffre d'affaires atteint 663,3 millions d'euros, en hausse de 4,5 % en données publiées (+3,8 % en croissance organique), par rapport au 1 er trimestre 2024 (qui affichait une croissance de 2,6 % vs T1 2023). Cette dynamique est principalement portée par l'activité TMF.

Sur les 3 premiers mois de l'exercice 2025, les activités du Groupe ont connu les développements suivants :

Technology Management & Financing (TMF) : Le chiffre d'affaires atteint 241,0 millions d'euros , en forte croissance de 16,7 %, dont 14,4 % en croissance organique, portée notamment par la dynamique positive des marchés d'Europe du Sud. TMF confirme ainsi sa solide trajectoire de croissance organique, après plusieurs trimestres de croissance soutenue depuis 2023. Bb-net, le leader allemand du reconditionnement informatique, acquis par le Groupe en janvier 2025, connait un démarrage positif de son processus d'intégration.

: Le chiffre d'affaires atteint , en forte croissance de dont 14,4 % en croissance organique, portée notamment par la dynamique positive des marchés d'Europe du Sud. TMF confirme ainsi sa solide trajectoire de croissance organique, après plusieurs trimestres de croissance soutenue depuis 2023. Bb-net, le leader allemand du reconditionnement informatique, acquis par le Groupe en janvier 2025, connait un démarrage positif de son processus d'intégration. Products & Solutions (P&S) : Le chiffre d'affaires s'élève à 291,8 millions d'euros , en baisse de 4,7 % , impacté par un marché européen attentiste.

: Le chiffre d'affaires s'élève à , en baisse de , impacté par un marché européen attentiste. Services : Le chiffres d'affaires atteint 130,5 million d'euros , en croissance de 7,0 % tant en données publiées qu'en organique. Cette performance est notamment soutenue par la réalisation de certains contrats en Espagne. Ailleurs, la dynamique de croissance reste conforme à la tendance observée en 2024.

Croissance externe

Dans le cadre de son plan stratégique ‘One Econocom', le Groupe poursuit le renforcement de ses positions de marché à travers des acquisitions ciblées dans des zones géographiques clés. Dans le même temps, le groupe continue de chercher à se séparer des activités non-core, y compris certaines sous performantes.

Perspectives confirmées pour 2025

Malgré un contexte mondial en constante évolution, Econocom confirme à ce stade son ambition de croissance, avec une progression attendue du chiffre d'affaires 2025 supérieure à celle de +3,6 % enregistrée en 2024 .

Prochaine publication : résultats semestriel 2025 le 23 juillet 2025, après Bourse.

A PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 450 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,744 milliards d'euros en 2024. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, Bel Small et Family Business.

Annexe : Réconciliation avec les données financières publiées à fin T1 2024 dans le communiqué de presse du 18 avril 2024.

Le « Publié 3 mois 2024 » correspond au chiffre d'affaires présenté dans le communiqué de presse du 18 avril 2024.

Le « Retraité 3 mois 2024 » correspond au chiffre d'affaires à fin T1 2024 et tient compte des variations d'activités non poursuivies au sens d'IFRS 5. Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes constantes.

Le « Pro Forma 2024 » correspond au chiffre d'affaires retraité corrigé des effets de change et de variations de périmètre (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes et périmètre constants.

Chiffre d'affaires en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié 3 mois 2024 633,7 206,6 305,1 122,0 Variation du périmètre des activités non poursuivies et changement de méthode comptable 1,2 · 1,2 · Retraité 3 mois 2024 634,9 206,6 306,3 122,0 Impact change 0,3 0,2 0,1 · Variations de périmètre (acquisitions) 3,8 3,8 · · Pro Forma 3 mois 2024 639,0 210,6 306,4 122,0 Publié 3 mois 2025 663,3 241,0 291,8 130,5 Croissance totale +4,5 % +16,7 % -4,7 % +7,0 % Croissance organique +3,8 % +14,4 % -4,8 % +7,0 %