ECONOCOM : Résultats semestriels en ligne avec le plan stratégique : poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et forte réduction de l'endettement financier net

24 juillet 2024

Résultats semestriels en ligne avec le plan stratégique : poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et forte réduction de l'endettement financier net

Un 1 er semestre en ligne avec les objectifs du plan stratégique One econocom

Chiffre d'Affaires (CA) semestriel à 1 335 millions d'euros en hausse de 3,0% : cette croissance est portée par toutes les activités et est en ligne avec la guidance 2024 ;

Marge Opérationnelle à 38,3 millions d'euros, impactée par les investissements dans la force commerciale ainsi que dans l'IT & la sécurité, engagés comme prévu pour réaliser le plan ;

Endettement Financier Net réduit à 180 millions d'euros à fin juin 2024 (versus 321 millions d'euros à fin juin 2023) grâce à la vente des Abeilles, et à un solide free cash-flow sur les 12 derniers mois ;

Nouvelle organisation de la gouvernance pour soutenir le déploiement du plan stratégique : nomination de M. Jean-Louis Bouchard et de M. Angel Benguigui respectivement en qualité de Président opérationnel et de CEO Groupe.

Progression du Chiffre d'Affaires dans toutes les activités. Un semestre d'investissements

Le groupe Econocom a réalisé au 1 er semestre 2024 un chiffre d'affaires de 1 335 millions d'euros, en augmentation de 3,0% par rapport à la même période de 2023 (vs. +2,6% au 1 er trimestre) et avec la contribution de toutes les activités. En organique, la hausse est de 2,9%, en l'absence d'évolution majeure de périmètre.

Sur la période, les activités poursuivies ont connu les développements suivants :

Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires de 506 millions d'euros, en progression de 6,1%, dont +5,9% en organique. Le groupe tire parti de la qualité de ses offres de financement flexibles et customisées pour développer ses ventes dans ses zones géographiques cibles. Conformément à son plan stratégique, Econocom a poursuivi au 1 er semestre ses investissements de recrutement de commerciaux et d'agents et de rénovation des outils opérationnels liés à ce métier. Par conséquent, la Marge Opérationnelle ressort à 14,6 millions d'euros, soit une baisse de 2,5 millions d'euros par rapport au 1 er semestre 2023.

Le chiffre d'affaires de Produits & Solutions (P&S) s'établit à 591 millions d'euros, en hausse de 1,1%. Après un 1 er trimestre qui avait enregistré un revenu en décroissance de 2,5%, l'activité s'est reprise au 2 ème trimestre, portée par un marché européen de la distribution IT mieux orienté. La Marge Opérationnelle s'établit à 14,4 millions d'euros, en léger recul de 1,1 million d'euros par rapport au 1 er semestre 2023.

L'activité Services enregistre à fin juin 2024 un chiffre d'affaires de 239 millions d'euros en progression de 1,2%, purement organique. La Marge Opérationnelle s'établit à 9,3 millions d'euros, en ligne avec celle observée au 1 er semestre 2023.

Au total, la Marge Opérationnelle du groupe atteint 38,3 millions d'euros.

Les autres produits et charges opérationnels demeurent maîtrisés à -4,1 millions d'euros, soit une réduction de 0,3 million d'euros par rapport à la même période de 2023.

Après prise en compte d'un résultat financier de -5,9 millions d'euros, d'une charge d'impôt de

-9,3 millions d'euros et d'un résultat net semestriel des activités non poursuivies bénéficiaire à hauteur de 5,7 millions d'euros, le résultat net consolidé ressort à 23,1 millions d'euros au 1 er semestre 2024

vs. 24,7 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent.

Endettement Financier Net en forte réduction

Conformément aux engagements pris dans le plan stratégique 2024-2028 One econocom , le groupe a lancé son programme de désinvestissements d'actifs non stratégiques afin de contribuer à l'autofinancement de sa politique de croissance externe. Dans ce cadre, le groupe a finalisé début juin la cession de sa filiale Les Abeilles lui permettant d'engranger d'ores et déjà un peu plus de la moitié des 180 millions d'euros de produits de cession prévus dans le plan One econocom .

En outre, le groupe a généré au cours des 12 derniers mois un Free Cash-Flow de 88 millions d'euros en amélioration grâce aux efforts accomplis par l'ensemble de ses entités pour réduire leur besoin en fonds de roulement.

Grâce à ces deux effets, l'Endettement Financier Net s'établit à 180 millions d'euros au 30 juin 2024, à comparer à 321 millions d'euros un an plus tôt. Ce niveau d'endettement à fin juin est le plus faible constaté au cours des 10 dernières années à la même date.

Nouvelle organisation de la gouvernance

Le Conseil d'Administration d'Econocom a approuvé à l'unanimité la dissociation des fonctions de Président et de CEO, ainsi que la nomination de M. Angel Benguigui en qualité de CEO Groupe. M. Jean-Louis Bouchard, fondateur d'Econocom, devient Président opérationnel. M. Angel Benguigui pourra s'appuyer sur son soutien et son conseil, dans le cadre d'échanges de qualités fondés sur la relation de confiance établie entre eux depuis de nombreuses années. Un nouveau Comité Exécutif sera prochainement annoncé, afin de renforcer les expertises et la complémentarité des différents membres de la direction générale.

Perspectives 2024

Compte tenu de ces bonnes orientations à fin juin, Econocom confirme son objectif 2024 de croissance de son chiffre d'affaires compris entre 3 et 5%.

Prochaine publication : réunion d'information sur les résultats semestriels 2024 le

25 juillet prochain

COMPTE DE R É SULTAT

(En M€) S1.2023

retraité S1.2024 Chiffre d'affaires 1 296,7 1 335,4 Marge opérationnelle 42,7 38,3 Dotations aux amortissements des actifs incorporels d'acquisition -1,3 -1,5 Autres produits & charges opérationnels -4,4 -4,1 Résultat opérationnel 37,0 32,6 Autres produits et charges financiers -8,6 -5,9 Résultat avant impôt 28,5 26,7 Impôt -8,3 -9,3 Résultat net des activités poursuivies 20,1 17,4 Résultat net des activités non poursuivies et mises en équivalence 4,6 5,7 Résultat net consolidé 24,7 23,1

BILAN

(En M€) ACTIF 31.12.2023 30.06.2024 Ecarts d'acquisition 525 525 Autres actifs non courants 202 204 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location 164 170 Clients et autres débiteurs 776 838 Autres actifs courants 161 171 Trésorerie et équivalents 227 261 Actifs détenus en vue de la vente 225 99 TOTAL ACTIF 2 280 2 268 (En M€) PASSIF 31.12.2023 30.06.2024 Capitaux propres (part du groupe) 414 399 Intérêts minoritaires 61 67 CAPITAUX PROPRES 475 466 Emprunts obligataires 202 201 Dettes financières 206 239 Engagement brut de valeurs résiduelles financières 107 113 Provisions 53 48 Fournisseurs et autres créditeurs 827 848 Autres passifs 331 322 Passifs détenus en vue de la vente 79 31 TOTAL PASSIF 2 280 2 268

Annexe : Réconciliation entre les données financières publiées à fin S1 2023 publiées dans le rapport semestriel 2023 et celles publiées dans le rapport semestriel 2024.

Le « Publié S1 2023 » correspond au Chiffre d'Affaires et à la Marge Opérationnelle présentés dans le rapport semestriel 2023.

Le « Retraité S1 2023 » correspond au Chiffre d'Affaires et à la Marge Opérationnelle à fin S1 2023 du rapport semestriel 2024 publié ce jour et tient compte des variations d'activités non poursuivies au sens d'IFRS 5 et des changements de présentations comptables. Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes constantes.

Le « Pro Forma S1 2023 » correspond au Chiffre d'affaires et à la Marge Opérationnelle à fin S1 2023 retraités corrigés des effets de change et de variations de périmètre (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes et périmètre constants.

Chiffre d'affaires en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié S1 2023 1 337 498 585 254 Variation du périmètre des activités non poursuivies et autres corrections pour comparabilité -40 -22 -1 -17 Retraité S1 2023 1 297 476 584 237 Impact change 1 1 1 - Variation de périmètre (acquisitions) 0 0 - - Pro Forma S1 2023 1 298 477 585 237

Marge Opérationnelle en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié S1 2023 44,2 17,3 15,9 11,0 Variation du périmètre des activités non poursuivies et autres corrections pour comparabilité -1,5 -0,1 -0,5 -0,9 Retraité S1 2023 42,7 17,1 15,5 10,1 Impact change - - - - Variation de périmètre (acquisitions) -0,1 -0,1 - - Pro Forma S1 2023 42,6 17,0 15,5 10,1

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

