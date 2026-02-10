ECONOCOM : Résultats Annuels 2025 - Performance correcte malgré le contexte et poursuite de la transformation du groupe dans le cadre du plan One Econocom

Résultats Annuels 2025

Performance correcte malgré le contexte et poursuite de la transformation du groupe dans le cadre du plan One Econocom

One Econocom

Chiffre d'affaires à 2 923 millions d'euros, en hausse de 4,3% 1 dont 2,7% en organique, porté par la bonne dynamique des activités Technology Management & Financing (TMF) et Products & Solutions (P&S) et la progression des activités notamment en Europe du Sud et en Allemagne, malgré un contexte de marché défavorable.

porté par la bonne dynamique des activités Technology Management & Financing (TMF) et Products & Solutions (P&S) et la progression des activités notamment en Europe du Sud et en Allemagne, malgré un contexte de marché défavorable. Marge opérationnelle en hausse à 118,1 millions d'euros, soit une rentabilité stable à 4,0% , dans un contexte de transformation continue du groupe.

, dans un contexte de transformation continue du groupe. Résultat des activités poursuivies de 53,2 millions d'euros , en forte augmentation (+42,5% 1 vs 2024) grâce à l'amélioration de la performance opérationnelle.

, en forte augmentation (+42,5% vs 2024) grâce à l'amélioration de la performance opérationnelle. Résultat net consolidé de 6,4 millions d'euros , impacté par des éléments exceptionnels non-récurrents et non-cash, liés à la sortie de l'activité résiduelle d'édition de logiciels du groupe pour se concentrer sur ses activités cœur.

, impacté par des éléments exceptionnels non-récurrents et non-cash, liés à la sortie de l'activité résiduelle d'édition de logiciels du groupe pour se concentrer sur ses activités cœur. Réduction de l'endettement financier net à 36 millions d'euros à fin décembre 2025.

à fin décembre 2025. Maintien de l'ambition stratégique du plan One Econocom, mais objectifs quantitatifs 2028 décalés au moyen-terme, en raison du contexte de marché, des investissements nécessaires sur l'IA, et d'une croissance externe maintenue sélective.

Chiffres clés

En M€ 2024

retraité 1 2025 Variation Chiffre d'affaires 2 802,4 2 923,3 4,3% Marge opérationnelle 110,5 118,1 6,9% Résultat opérationnel 87,6 98,9 12,9% Résultat net des activités poursuivies 37,3 53,2 42,5% Résultat net 37,7 6,4 N/M Endettement financier net 96 36 N/M

M. Angel Benguigui , CEO du groupe Econocom, a déclaré : « 2025 a été une année importante pour Econocom dans un environnement économique exigeant et un marché de la Tech en rapide évolution. Nos résultats confirment la pertinence de notre plan stratégique et de notre modèle : croissance du chiffre d'affaires, hausse de la marge opérationnelle, renforcement de notre organisation commerciale, et augmentation des synergies au sein du groupe. En 2026, la priorité est donnée à la croissance organique, l'amélioration des marges, les investissements en IA et la génération de cash-flow. Avec la qualité et l'engagement de nos équipes, je suis confiant dans notre capacité à poursuivre l'exécution qualitative du plan ‘One Econocom', malgré le décalage quantitatif dans le temps . »

Progression de la marge opérationnelle

En 2025, Econocom a enregistré un chiffre d'affaires de 2 923 millions d'euros, en hausse de 4,3% 1 , dont 2,7% en organique, par rapport à 2024. Les activités poursuivies ont connu les développements suivants :

Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires de 1 127 millions d'euros , bénéficiant d'une croissance de 4.7% 1 , incluant l'apport de bb-net à partir de janvier 2025. Cette croissance, couplée à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, permet de générer une marge opérationnelle de 60 millions d'euros, contre 47 millions d'euros en 2024.

affiche un chiffre d'affaires de , bénéficiant d'une , incluant l'apport de bb-net à partir de janvier 2025. Cette croissance, couplée à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, permet de générer une marge opérationnelle de 60 millions d'euros, contre 47 millions d'euros en 2024. Products & Solutions (P&S) retrouve la croissance avec un chiffre d'affaires de 1 271 millions d'euros , grâce à un second semestre dynamique. La croissance totale générée est de 5,3% 1 , tirée par les acquisitions d'intégrateurs audiovisuels (2,9% de croissance organique). La marge opérationnelle s'établit à 34 millions d'euros, impactée par la forte intensité concurrentielle à laquelle le groupe fait face pour défendre ses positions sur le marché de la distribution.

avec un chiffre d'affaires de , grâce à un second semestre dynamique. La tirée par les acquisitions d'intégrateurs audiovisuels (2,9% de croissance organique). La marge opérationnelle s'établit à 34 millions d'euros, impactée par la forte intensité concurrentielle à laquelle le groupe fait face pour défendre ses positions sur le marché de la distribution. L‘activité Services enregistre un chiffre d'affaires de 526 millions d'euros , en croissance limitée de 1,1% 1 . La marge opérationnelle demeure stable à 25 millions d'euros.

Ces résultats confirment la pertinence de la stratégie du groupe dans un contexte macroéconomique incertain. Le groupe continue par ailleurs de progresser dans l'exécution de son plan One Econocom notamment au travers des chantiers suivants :

Renforcement de la force commerciale : grâce au programme de recrutement d'agents et à la structuration de l'offre commerciale autour des quatre verticales stratégiques : Workplace, Audiovisual, Infrastructure et Financing Solutions.

grâce au programme de recrutement d'agents et à la structuration de l'offre commerciale autour des quatre verticales stratégiques : Workplace, Audiovisual, Infrastructure et Financing Solutions. Structuration de la verticale Econocom Audiovisual Solutions : renforcé par les acquisitions de ICT, Avanzia, ISS AV et des actifs de Smartcomm, le groupe a confirmé sa position de 1 er intégrateur audiovisuel en Europe, activité qui représente aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel supérieur à 300 millions d'euros et emploie 750 experts.

renforcé par les acquisitions de ICT, Avanzia, ISS AV et des actifs de Smartcomm, le groupe a confirmé sa position de 1 intégrateur audiovisuel en Europe, activité qui représente aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel supérieur à 300 millions d'euros et emploie 750 experts. Poursuite de la transformation du groupe : évolution de l'organisation afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, notamment par la convergence des outils et les investissements en IA.

Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net des activités poursuivies s'élève à 53,2 millions d'euros.

Econocom a enregistré une dépréciation de 37 millions d'euros sur Synertrade (dont €27m au 2 nd semestre), société destinée à la vente, dont le processus est en cours dans le cadre du recentrage sur ses activités cœur.

Le résultat net s'élève à 6,4 millions d'euros en 2025.

Réduction de la dette financière nette

À fin décembre 2025, la dette financière nette du groupe s'élève à 36 millions d'euros, contre 96 millions d'euros à fin décembre 2024. Le free cash-flow sur les 12 derniers mois s'établit à 142 millions d'euros.

Le groupe a par ailleurs renforcé son profil financier grâce à une émission de type Schuldschein de 225 millions d'euros au premier semestre 2025, contribuant à l'élargissement de la base d'investisseurs et au financement du plan stratégique One Econocom.

Une ambition stratégique confirmée mais une trajectoire décalée

Malgré le contexte économique et géopolitique, ainsi qu'un marché de la Tech sous tension, le groupe conserve son ambition stratégique.

Pour les années 2026, 2027 et 2028, le groupe révise ses prévisions antérieures et prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 2% à 3% par an, en ligne avec les prévisions du marché.

Les priorités 2026 pour la suite de l'exécution de son plan stratégique One Econocom sont :

La focalisation sur la croissance organique , complétée par une croissance externe sélective.

, complétée par une croissance externe sélective. La poursuite de la transformation : accroissement des investissements technologiques, synergies et amélioration de l'efficacité opérationnelle pour augmenter la rentabilité .

accroissement des investissements technologiques, synergies et amélioration de l'efficacité opérationnelle pour . La gestion rigoureuse des cash-flows du groupe et une approche disciplinée sur la dette afin de préserver une pleine flexibilité stratégique.

RSE : Excellentes performances EcoVadis et contribution accrue à l'économie circulaire

Econocom a poursuivi la mise en œuvre de sa feuille de route ESG et a amélioré sa note EcoVadis de 2 points par rapport à 2024 avec une notation de 76/100, confirmant son positionnement de référence. Sa filiale Econocom Factory a, quant à elle, obtenu une note de durabilité EcoVadis de 83/100, la plaçant parmi les 1 % des entreprises les plus performantes et lui valant la médaille de platine. Ces résultats traduisent des engagements concrets, notamment en faveur de l'économie circulaire.

Le groupe a reconditionné ou recyclé en 2025 environ 750 000 équipements informatiques (ordinateurs portables, écrans, serveurs, tablettes et smartphones), grâce à la contribution de ses usines de reconditionnement de EcoFactory en France et de bb-net en Allemagne, qui participent activement à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Grâce à son modèle industriel intégré, près d'un tiers des actifs du groupe sont reconditionnés dans ses propres usines, positionnant ainsi Econocom comme un acteur majeur du reconditionnement à l'échelle européenne.

Par ailleurs, Econocom a mis en place une calculatrice CO?, développée en partenariat avec Greenly. Cet outil permet de mesurer l'empreinte carbone des activités et des usages, et s'inscrit pleinement dans la volonté du groupe de proposer à ses clients des solutions concrètes, opérationnelles et adaptées à leurs enjeux, en réponse aux exigences réglementaires et aux attentes croissantes du marché.

Rémunération des actionnaires

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale d'effectuer un remboursement de prime d'émission de 0,05 euro par action. Sur base du cours au 31 décembre 2025, cela représenterait un rendement de 3,0 %.

Le remboursement prévu en juillet 2025 s'élèverait donc à 8,1 millions d'euros.

Prochaine publication : chiffre d'affaires 1 er trimestre 2026 – 16 avril 2026, après Bourse.

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.





COMPTE DE RÉSULTAT

EN M€ 2024 retraité 1 2025 Chiffre d'affaires 2 802,4 2 923,3 Marge opérationnelle 110,5 118,1 Dotations aux amortissements des actifs incorporels d'acquisition (2,7) (2,7) Autres produits opérationnels 0,8 0,6 Autres charges opérationnelles (21,0) (17,1) Résultat opérationnel 87,6 98,9 Autres produits financiers 1,1 4,9 Autres charges financières (21,6) (21,7) Résultat avant impôt 67,0 82,0 Impôts (29,7) (28,8) Résultat net des activités poursuivies 37,3 53,2 Résultat net des activités non poursuivies 0,4 (46,8) Résultat net 37,7 6,4

Econocom est actuellement en train de finaliser les états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Le Commissaire aux comptes de la société a confirmé que ses procédures d'audit relatives aux informations financières, pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, sont en cours et n'ont révélé, à ce stade, aucune correction significative à apporter aux informations financières incluses dans ce communiqué de presse. Si des changements significatifs survenaient lors de la finalisation de l'audit, un communiqué de presse supplémentaire serait publié. Econocom prévoit de publier le rapport annuel complet de l'année 2025, audité dans son intégralité, aux alentours du 27 février 2026.

BILAN

(En M€) ACTIF 31.12.2024 31.12.2025 Écarts d'acquisition 525 590 Autres actifs long terme 152 154 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location 179 179 Autres actifs non courants 43 40 Clients et autres débiteurs 860 785 Autres actifs courants 207 218 Trésorerie 330 523 Actifs détenus en vue de la vente 96 23 TOTAL ACTIF 2 393 2 512 (En M€) PASSIF 31.12.2024 31.12.2025 Capitaux propres – part du groupe 425 439 Intérêts minoritaires 49 16 TOTAL CAPITAUX PROPRES 474 455 Emprunts obligataires 201 369 Dettes financières 224 191 Provisions 49 53 Engagement brut de valeurs résiduelles financières 121 122 Autres passifs financier 35 32 Fournisseurs et autres créditeurs 888 907 Autres passifs 370 370 Passifs détenus en vue de la vente 30 13 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 393 2 512

1 Retraité des variations d'activités non poursuivies.