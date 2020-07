ECONOCOM : Projet de cession de sa participation dans digital.security

Econocom annonce un projet de cession

de sa participation dans digital.security

Le 27 juillet 2020, Econocom a annoncé être entré en négociations exclusives avec la société Atos en vue de la cession de sa participation dans le capital de sa filiale digital.security.

Spécialiste de la maîtrise des risques numériques et premier CERTTM européen, digital.security, qui compte aujourd'hui 250 consultants, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 29 millions d'euros en 2019. Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom continuera à travailler avec digital.security pour les projets de ses clients incluant une dimension Cybersécurité.

Cette cession contribuera à l'objectif que s'est fixé Econocom de ramener à zéro sa Dette Nette Comptable.

Econocom et digital.security consulteront leurs instances représentatives du personnel respectives dans les jours prochains afin de leur présenter ce projet de cession.

À PROPOS D'ECONOCOM

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 927 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

