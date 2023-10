ECONOCOM : Franchissement de seuil

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

30 octobre 2023

Econocom Group SE – Société Européenne

Siège social : Place du Champ de Mars 5 – 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0422.646.816 (Bruxelles)

Publication effectuée en application de l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 (la « Loi ») relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

Le 26 octobre 2023, en application des dispositions de la Loi, Econocom Group SE (la « Société ») a reçu une notification de franchissement de seuil le plus bas à la hausse par FMR LLC suite à une acquisition de titres conférant le droit de vote.

Cette notification l'informe qu'au 26 octobre 2023, Fidelity Management & Research Company LLC a franchi individuellement à la hausse le seuil le plus bas de 5% des droits de vote attachés à des titres de la Société.

Au 26 octobre 2023, Fidelity Management & Research Company LLC détient individuellement 11,964,713 droits de vote sur les 239,247,005 droits de vote attachés à des titres de la Société, soit 5,00% des droits de vote de la Société.

A cette même date, FIAM LLC, Fidelity Management & Research Company LLC et Fidelity Management Trust Company détiennent ensemble 16,617,780 droits de vote sur les 239,247,005 droits de vote attachés à des titres de la Société, soit 6,95% des droits de vote de la Société.

Il est rappelé que FIAM LLC est contrôlée par FIAM Holdings LLC et que FIAM Holdings LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, Fidelity Management Trust Company sont contrôlées par FMR LLC.

L'ensemble des communiqués de presse relatifs aux déclarations de franchissement de seuil des actionnaires est publié dans la section « Information Règlementée – Déclarations des actionnaires » du site web Finance Econocom.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 50 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 750 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 718 millions d'euros en 2022. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires :

benjamin.pehau@econocom.com

Contact agence communication financière :

info@capvalue.fr +33 1 80 81 50 00