ECONOCOM : Franchissement de seuil

Econocom Group SE - Société Européenne

Siège social : Place du Champ de Mars 5 - 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0422.646.816 (Bruxelles)

Publication effectuée en application de l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 (la « Loi ») relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

Le 3 juin 2020, en application des dispositions de la Loi, Econocom Group SE (la « Société ») a reçu une notification conjointe de franchissement de seuil passif de M. Jean-Louis Bouchard, d'Econocom International BV et d'Econocom Group SE.

Il est rappelé qu'Econocom Group SE est contrôlée par Econocom International BV, elle-même contrôlée par M. Jean-Louis Bouchard, qui contrôle par ailleurs la SCI de Dion Bouton.

Conformément à ladite notification, Econocom International BV informe avoir dépassé le seuil de 50% des droits de vote de la Société le 19 mai 2020 suite à l'introduction du droit de vote double réalisée suite à l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 19 mai 2020. Econocom International BV détient au 19 mai 2020, 141.676.742 droits de vote, représentant 51,36% des droits de vote attachés à des titres de la Société.

Econocom International BV, la SCI de Dion Bouton et Econocom Group SE détiennent ensemble, au 19 mai 2020, 144.057.348 droits de vote, soit 52,23% des droits de vote attachés à des titres de la Société.

