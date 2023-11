ECONOCOM : Econocom lance son nouveau plan stratégique " One econocom "

Communiqué de presse

Econocom lance son nouveau plan stratégique

« One econocom »

A l'occasion du Capital Markets Day de ce jour à Bruxelles, Econocom présente son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2028. Ce plan, baptisé One econocom , marque la fin de la période de recentrage et de stabilisation du groupe avec comme marqueurs clés pour les cinq années à venir :

Un marché du poste de travail, de l'audiovisuel et des infrastructures et réseaux anticipé en croissance soutenue ;

Une accélération du déploiement d'offres couvrant de bout en bout les besoins clients en matière d'actifs numériques ;

Une feuille de route claire avec des objectifs ambitieux permettant d'embarquer l'ensemble des équipes internes ;

Un plan autofinancé pour atteindre en 2028 un chiffre d'affaires de 4 Md€, doubler le résultat net et réduire l'endettement net financier.

Après une période 2019-2023 marquée par une transformation du groupe et un recentrage sur ses métiers et géographies stratégiques, Econocom affiche ses ambitions de retour à une croissance robuste et de renforcement de sa proposition de valeur pour répondre aux nouveaux enjeux de ses clients dans les domaines du poste de travail, des équipements audiovisuels et des infrastructures et réseaux.

Un objectif de croissance totale moyenne de 8% par an permettant d'atteindre un chiffre d'affaires de 4 Md€ en 2028

Le groupe va prioritairement porter ses efforts sur la croissance organique avec notamment le développement de solutions dans des segments porteurs (audiovisuel, affichage numérique, …), le déploiement d'offres de bout en bout incluant distribution, location-financement et services associés ou encore le renforcement dans le numérique responsable au travers du reconditionnement et de l'allongement de la durée de vie des actifs digitaux.

Econocom a revu sa prévision initiale de chiffre d'affaires 2028 de 5 Md€, qui incluait une part plus importante de croissance externe. Le plan One econocom , qui vise à atteindre 4 Md€ de chiffre d'affaires en 2028, inclut pour environ 400 M€ de revenu provenant d'acquisitions futures et est intégralement financé sans recours à des levées de capitaux supplémentaires.

Une vision stratégique qui s'appuie sur le renforcement des synergies et la création de valeur pour les clients

Econocom entend devenir le partenaire incontournable des entreprises et des administrations, en couvrant de bout en bout les besoins concernant l'accès aux actifs numériques essentiels incluant :

le design et la modernisation de l'environnement de travail (grâce à des solutions de collaboration et de visioconférence) et de l'architecture IT sur laquelle repose cet environnement (avec l'adoption de modèles de cloud hybride sécurisés) ;

la distribution des équipements neufs ou reconditionnés (poste de travail, audiovisuel, infrastructure et réseau IT) et des applications logicielles associées, au travers d'un large catalogue intégrant de nombreux services (digitalisation, gestion de la commande, stockage, personnalisation, logistique, livraison, installation) ;

des solutions de location-financement innovantes et sur mesure, alternatives aux investissements en Capex, incluant une optimisation du cycle de vie des actifs et de leur empreinte environnementale ;

l'accompagnement des utilisateurs avec service desk dédié, support sur site et maintenance, maintien en condition opérationnelle et sécurisation continue des infrastructures et réseaux IT ;

la gestion de la fin de vie des appareils, comprenant la gestion de leur retour, l'effacement des données ainsi que leur recyclage et leur reconditionnement le cas échéant.

Avec un savoir-faire reconnu dans chacun de ces métiers, au travers de ses expertises historiques et d'acquisitions plus récentes, Econocom vise à accélérer le développement de synergies sur l'horizon de son plan stratégique 2024-2028 afin de favoriser sa croissance et d'accroitre sa profitabilité en vue de dégager une marge opérationnelle supérieure à 5% en 2028, et de doubler son résultat net. Cette performance s'accompagnera d'une diminution de l'endettement financier net, du fait de la forte composante de croissance organique du plan, et grâce à une solide génération de free cash-flow.

En parallèle, le groupe va intensifier sur la durée du plan ses initiatives en matière de performances extra-financières avec un focus particulier sur la réparabilité et l'allongement de la vie des actifs numériques des clients, sur la réduction de son empreinte carbone et le renforcement de l'égalité des chances pour tou(te)s ses salarié(e)s. Dans cette optique, Econocom vise l'atteinte du niveau platinum du Sustainability Rating d'Ecovadis® d'ici 2028.

Des objectifs atteignables grâce à des leviers clairement identifiés

Afin de mener à bien son plan stratégique, le groupe va s'appuyer sur plusieurs leviers de croissance qui lui permettront d'augmenter ses parts de marchés auprès de nouveaux clients et de développer son chiffre d'affaires sur sa base installée.

Le groupe va ainsi intensifier ses efforts de recrutement et de formation au sein de ses équipes de vente afin de renforcer la couverture de ses géographies cibles et d'améliorer son efficacité commerciale.

Econocom va également enrichir son offre de solutions afin d'intégrer de manière plus poussée la composante « As-a-Service » qui permet aux clients de bénéficier d'une expérience fluide basée sur des services à valeur ajoutée.

Les synergies entre solutions et géographies seront également renforcées pour permettre un déploiement accéléré des expertises du groupe. En tant qu'entreprise leader en Europe, Econocom est idéalement positionnée pour fournir des solutions harmonisées aux clients ayant une présence et des besoins multi-pays, ce qui représente un levier fort de différentiation par rapport à la concurrence locale.

Enfin, Econocom poursuivra son programme d'acquisitions ciblées dans les zones géographiques où le groupe a besoin d'accroître sa taille critique ou de renforcer certaines expertises.

Jean-Louis Bouchard, Président Directeur Général d'Econocom déclare : « Conjointement avec le conseil d'administration et l'équipe de direction, je suis très heureux d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire d'Econocom, avec une ambition résolument tournée vers la croissance. Notre vision pour le groupe est de devenir un acteur européen incontournable dans les domaines du poste de travail, de l'audiovisuel et des infrastructures en adoptant une approche globale et de bout en bout des besoins de nos clients. Nous allons intensifier nos efforts pour renforcer leur accompagnement depuis le design de leurs environnements jusqu'au recyclage des actifs en fin de vie. En capitalisant sur nos talents, les synergies existant entre les métiers du groupe et l'accroissement des équipes commerciales, nous allons amplifier l'attractivité de nos offres et favoriser leur cross-selling dans toute l'Europe. C'est tous unis que nous réussirons ce nouveau plan que nous avons baptisé One econocom . »

