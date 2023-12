ECONOCOM : Econocom et Lifelines référencés, pour les solutions d'automatisation des flux par robots mobiles autonomes (AMR)

Communiqué de presse - Paris, le 6 décembre 2023

L'Union des Hôpitaux pour les Achats (UNIHA) vient de référencer Lifelines et Econocom pour le marché de mise à disposition de solutions d'automatisation des flux par robots mobiles autonomes (AMR). Cette collaboration offre aux établissements de santé membres d'UNIHA une opportunité unique de renforcer leurs offres de soins grâce à une solution innovante et flexible sur le plan budgétaire.

Le meilleur de la technologie Lifelines couplé aux solutions de location sur mesure proposées par Econocom, permettra de répondre aux enjeux majeurs du secteur, notamment :

Automatisation des flux par des robots mobiles autonomes (AMR) : Lifelines et Econocom offrent une solution avancée pour optimiser la gestion automatisée des flux, garantissant une efficacité accrue dans la délivrance des soins de santé.

Amélioration du temps de traitement de l'offre de soins : En intégrant des technologies de pointe, cette collaboration vise à accélérer les processus liés à la prestation de soins, contribuant ainsi à une prise en charge plus rapide des patients.

Meilleur rendement tout en préservant la trésorerie : Grâce à des solutions financières sur mesure, cette offre contribue à améliorer le rendement opérationnel des établissements de santé tout en préservant leur trésorerie.

Cette offre conjointe contribue de manière significative à la modernisation du secteur hospitalier en permettant au personnel de santé d'automatiser l'approvisionnement en matériels, consommables et médicaments.

Olivier Xicluna, Filière Santé Digitale et Numérique du GCS UniHa : « Grâce à l'intégration des solutions de Lifelines et Econocom, UNIHA ouvre la voie à une transformation significative dans le secteur de la santé. Ces solutions offriront à nos adhérents hospitaliers les moyens d'améliorer considérablement le parcours de soins, renforçant ainsi notre engagement envers une prestation de services médicaux de qualité. »

Le Président de Lifelines, Marc Pavageau, ajoute : " Cette collaboration marque une étape importante dans notre engagement envers l'innovation et l'amélioration continue du secteur de la santé et tout particulièrement pour les hôpitaux. Notre mission est bien d'apporter aux personnels de soins de meilleures conditions afin d'être plus proche des patients. Les robots Lifelines avec l'offre financière d'Econocom, permet de répondent aux besoins spécifiques des hôpitaux en démarrant très rapidement le robot pour un budget mensuel quasi transparent ."

Mathilde Saint Pol Cousteix , Directrice Générale d'Econocom Technology Management & Financing, souligne : " Nous sommes honorés de contribuer au développement du secteur de la santé, grâce à des solutions de location et de gestion des nouvelles technologies. Notre expertise reconnue sur le marché public, combinée à notre capacité à accompagner des partenaires stratégiques, démontre notre engagement à alléger les contraintes budgétaires dans un secteur soumis à des obligations de soins essentielles.