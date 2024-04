Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Econocom: confirme une hausse du CA comprise entre 3 et 5% information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros, en croissance de 2,6% au 1er trimestre 2024. Il bénéficie de la croissance toujours soutenue de l'activité de location-financement (TMF), d'une reprise progressive de l'activité Produits & Solutions et d'une bonne performance des Services.



L'activité Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires de 207 millions d'euros, en croissance de 10,6% dont 10,2% organique. Le chiffre d'affaires de Produits & Solutions (P&S) s'établit à 305 millions d'euros, en baisse de 2,5% (-2,6% organique).



L'activité Services enregistre un chiffre d'affaires en progression (totale et organique) de 3,2% à 122 millions d'euros, portée notamment par l'Espagne et la France.



Le groupe confirme son objectif annuel de croissance du chiffre d'affaires compris entre 3 et 5% bénéficiant notamment d'un marché de la distribution des actifs digitaux attendu en croissance à compter du second semestre.





