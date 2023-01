ECOMIAM : Résultats annuels 2021/22

Chiffre d'affaires magasins en progression de 17,9%

Marge commerciale brute en amélioration de 3,9 points à 37,7%

Résultat d'exploitation du réseau, avant charge des frais de structure, de 3,5 M€ (+12,7%)

Renforcement de l'organisation et investissements marketing impactants à court terme la rentabilité du Groupe pour accompagner la croissance

Trésorerie disponible de 6,9 M€

Bon début d'exercice 2022/23 marqué par une croissance de 21,9% du chiffre d'affaires magasins au 1 er trimestre illustrant les premiers effets du plan d'optimisation de la performance

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2021/22 (période du 1 er octobre 2021 au 30 septembre 2022), examinés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 10 janvier 2023, et son chiffre d'affaires magasins [2] du 1 er trimestre de l'exercice 2022/23.

En K€ - normes françaises – données auditées 2020/21 2021/22 Chiffre d'affaires

- dont chiffre d'affaires magasins 36 236

31 661 38 636

37 322 Marge commerciale brute (surgelés & emballages)

% du chiffre d'affaires magasins 10 710

33,8% 14 083

37,7% Résultat d'exploitation du réseau

% du chiffre d'affaires magasins 3 093 [3]

9,8% 3 485

9,3% Résultat d'exploitation

% du chiffre d'affaires 902

2,5% (2 511)

- Résultat financier (51) (135) Résultat exceptionnel (57) (99) Impôt (258) 648 Résultat net de l'ensemble consolidé 536 (2 083)



Un chiffre d'affaires en croissance, confirmant la résilience du modèle en temps de crise

Sur l'exercice 2021/22, dans un contexte d'accélération de l'inflation, écomiam a poursuivi son développement, confirmant la solidité de son concept et la pertinence de sa stratégie commerciale au service de ses clients. Ainsi, le chiffre d'affaires magasins a progressé de 17,9%, à 37,3 M€, grâce aux 13 nouvelles ouvertures sur l'exercice, dont 69% dans des territoires de conquête.

À surface de vente constante, le chiffre d'affaires magasins est en repli de -12,5% sur un an, en raison d'une base de comparaison élevée dans un contexte de pandémie, mais en croissance de +19,3% comparé à 2019, confirmant la tendance de fond favorable.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 38,6 M€, en progression de 6,6%, en raison d'une baisse de 1,5 M€ des autres revenus (refacturation au réseau des achats d'équipement) lié au nombre moins important d'ouvertures sur l'exercice (13 contre 29 en 2020/21).



Une marge commerciale brute et un résultat d'exploitation du réseau en hausse

Comme attendu et annoncé, écomiam enregistre sur l'année une amélioration de sa marge brute qui ressort en hausse de 3,9 points, à 37,7% du chiffre d'affaires magasins dans un contexte d'inflation. L'enseigne reste ainsi fidèle à son juste équilibre dans le partage de la valeur entre les producteurs et les consommateurs tout en préservant ses capacités d'investissement.

Le résultat d'exploitation du réseau, avant charge de structure, s'élève à 3,5 M€ sur l'exercice 2021/22, en croissance de 12,7% sur un an, représentant un taux de marge de 9,3% (-0,5 point). écomiam a dû faire face à la hausse des frais de transport (+65%), dans un contexte inflationniste des coûts du carburant.

Afin d'accompagner la dynamique de déploiement du réseau, écomiam a intensifié ses actions de fidélisation clients et de marketing sur l'ensemble du territoire, dont le plein effet sur l'exploitation est attendu sur l'exercice 2022/23. Les dépenses de communication ont ainsi été multipliées par 2,5 en un an, tout en restant parfaitement maîtrisées, à 6,6% du chiffre d'affaires magasins. Cette politique volontariste, conforme à la stratégie présentée lors de l'introduction en Bourse, pèse de façon transitoire sur l'Excédent Brut d'Exploitation (-1,6 M€) et le résultat d'exploitation consolidé (-2,5 M€).

Après prise en compte d'un produit d'impôt différé, le résultat net consolidé de l'exercice 2021/22 ressort à -2,1 M€.



Une trésorerie disponible de 6,9 M€ après les investissements de croissance

Au cours de l'exercice, écomiam a investi une partie de sa trésorerie disponible, fruit de l'augmentation de capital réalisée lors de l'introduction en Bourse, pour soutenir le développement de son activité (1,8 M€) et renforcer ses actifs (0,9 M€) tout en remboursant une partie de ses emprunts (0,7 M€).

À l'issue de ces investissements de croissance, écomiam dispose d'un bilan sain et robuste, avec des capitaux propres de 10,3 M€, une trésorerie disponible de 6,9 M€ et des dettes financières brutes de 3,3 M€ (dont 0,6 M€ de crédit-bail et 2,0 M€ de dettes bancaires à plus d'un an). écomiam dispose ainsi de l'assise financière nécessaire au financement de son plan de développement.



Un bon début d'exercice 2022/23 et de nouveaux leviers en cours de déploiement

écomiam réalise un très bon début d'exercice 2022/23, avec un chiffre d'affaires magasin en croissance de 21,9%, à 11,9 M€, au titre du 1 er trimestre de l'exercice 2022/23 (période du 1 er octobre au 31 décembre 2022). Durant cette période, écomiam a poursuivi l'expansion raisonnée de son réseau avec l'ouverture de 2 nouveaux magasins en Bretagne (Bain-de-Bretagne) et en Occitanie (Cazères) et la fermeture d'un magasin n'offrant pas de perspectives de développement suffisantes en Normandie (Bayeux).

À surface de vente constante, le chiffre d'affaires magasins progresse pour le deuxième trimestre consécutif et s'inscrit en croissance de 12,2% bénéficiant d'une hausse de 3,4% de la fréquentation. écomiam réalise cette performance dans un contexte national pourtant marqué par une contraction de la consommation des ménages.

écomiam commence ainsi à récolter les fruits de son plan d'actions portant sur :

L'augmentation du trafic en magasin, grâce à la notoriété croissante de la marque et son adéquation avec les attentes des consommateurs ;

L'amélioration du taux de transformation, avec un effort particulier porté sur la formation des affiliés et la connaissance des attentes clients grâce à la mise en place d'une solution de data CRM ;

L'optimisation des coûts d'exploitation afin de pouvoir maintenir une politique attractive et un partage toujours respectueux de la valeur entre les parties prenantes.

Les premiers effets de ces actions sur l'exploitation sont attendus sur l'exercice 2022/23 et doivent permettre à écomiam de poursuivre son développement vers ses ambitions 2025 (125 points de ventes, 110 M€ de chiffre d'affaires et 7 M€ de résultat d'exploitation).



Prochaine communication

Chiffre d'affaires magasins du 2 ème trimestre 2022/23, le 11 avril 2023 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam , constitué de 69 points de vente au 31 décembre 2022, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2022, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 37,3 M€, en progression de 17,9%.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Nawel NAAMANE

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé

[3] Retraité des dépenses de communication désormais pilotées au niveau national

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mW1xYZxrlW6YmmyfastmmGSUnJtjlmeXapaYmmFqZZbHm2tmlmtpacbIZnBplWln

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78041-communique_ecomiam_ra_2021_22_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com