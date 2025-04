ECOMIAM : écomiam confirme ses objectifs à moyen terme, malgré un contexte de consommation sous pression, grâce à la reprise de l'expansion de son réseau

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024/25 en léger retrait, en raison de la frilosité de la consommation et d'un effet calendaire défavorable

Succès des dernières ouvertures et 2 nouveaux magasins à venir avant l'été

Accélération de l'expansion nationale du réseau grâce au concept éprouvé du Shop-in-Shop

écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , publie son chiffre d'affaires [2] du 1 er semestre de l'exercice 2024/25 (période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025).

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires 2 2023/24 2024/25 Variation 1 er trimestre (1 er octobre au 31 décembre) 11 124 11 113 - 2 ème trimestre (1 er janvier au 31 mars) 9 977 9 373 -6,1% 1 er semestre (1 er octobre au 31 mars) 21 102 20 486 -2,9%

Un environnement économique et géopolitique difficile qui pèse sur les consommateurs

écomiam réalise au 1 er semestre 2024/25 un chiffre d'affaires magasins en recul de 2,9% (-2,8% à surface de vente constante) à 20,5 M€, impacté principalement au 2 ème trimestre par :

Une consommation des ménages toujours très prudente dans un environnement économique particulièrement anxiogène ;

Un effet calendaire défavorable (-1,4%), principalement lié à l'année bissextile en 2024 ;

Le décalage du week-end de Pâques (au T3 en 2025 vs T2 en 2024).

Ainsi, dans un contexte d'optimisation du pouvoir d'achat des consommateurs tout au long du 1 er semestre 2024/25, le trafic en magasins recule mécaniquement de -1,8 point (-1,1 point hors effet calendaire).

Des signaux encourageants et des initiatives qui portent leurs fruits

Néanmoins, la dynamique des nouvelles ouvertures confirme la pertinence de la stratégie déployée : le chiffre d'affaires moyen des 8 nouveaux magasins [3] est supérieur de +18% par rapport au chiffre d'affaires moyen des 13 [4] derniers magasins fermés.

En outre, malgré cet environnement marqué par la persistance des tensions économiques et des inquiétudes sur le pouvoir d'achat, écomiam anticipe une amélioration de la marge brute semestrielle tant en valeur qu'en taux par rapport au 1 er semestre 2023/24.

Ces signaux encourageants sont notamment le fruit des investissements sélectifs dans le choix des nouvelles implantations et le renouvellement de l'offre. Sur ces axes, écomiam poursuit :

L'enrichissement de son offre avec le déploiement en cours de 100 nouveautés venant enrichir ses gammes prioritaires, renforçant ainsi sa capacité à fidéliser et séduire de nouveaux clients ;

Le renforcement de son attractivité auprès des futurs affiliés, avec sa participation pour la première fois au salon Franchise Expo Paris, générant un vivier de candidatures qualifiées.

Des ambitions confirmées à horizon 2028

Dans un contexte de recul de la consommation des ménages en France, écomiam confirme ses ambitions pour 2028, soit un chiffre d'affaires de 100 M€ et un résultat d'exploitation de 4 M€, en poursuivant les initiatives déjà engagées, qui démontrent leur efficacité, et en activant un nouveau relai de croissance rentable tout en maîtrisant ses investissements.

Sur le second semestre 2024/25, le réseau sera ainsi renforcé par l'ouverture de deux nouveaux magasins stratégiquement implantés à Poitiers et Amiens, deux agglomérations à fort potentiel qui devraient compenser la fermeture de 2 points de vente n'ayant pas atteint le seuil de rentabilité.

Dans le même temps, le Groupe se déploie au travers d'un canal de distribution complémentaire via le concept éprouvé de shop-in-shop , en partenariat avec, notamment, des enseignes nationales de jardineries. Plusieurs corners ont déjà été installés depuis le mois de mars, avec des premiers résultats très prometteurs. Ce modèle permet de bénéficier immédiatement d'un trafic naturel établi et limite les besoins d'investissements. Dans un contexte de distribution en quête de solutions innovantes, son déploiement peut s'opérer rapidement. Le Groupe étudie les solutions de financement les plus efficientes pour accompagner le développement de cette activité.

Christophe Vasseur, Directeur Général Délégué d' écomiam , commente : « En s'appuyant sur le concept éprouvé de shop-in-shop au sein de réseaux nationaux existants, notamment en jardinerie, écomiam entend ainsi accélérer son maillage territorial, renforcer sa notoriété et étendre durablement sa présence sur de nouveaux territoires. Ce modèle, alliant agilité d'implantation et maîtrise des ressources engagées, ouvre de nouvelles perspectives de création de valeur, en soutien aux ambitions 2028. C'est aussi un excellent moyen de booster le chiffre d'affaires du magasin partenaire en complétant parfaitement l'expérience client grâce à des produits complémentaires portant les mêmes valeurs de qualité, de proximité et de valorisation des filières françaises. Une dynamique gagnant-gagnant, porteuse de sens et d'avenir. »

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés authentiquement d'origine France. Le réseau écomiam , constitué de 62 points de vente au 31 mars 2025, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2024, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 39,1 M€.

[1] Sources : Etude Xerfi – février 2023 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins et ventes corners, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé

[3] 6 ouvertures en 23/24 et 2 en 24/25

[4] 12 fermetures en 23/24 et 1 en 24/25