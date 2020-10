ECOMIAM : écomiam confirme le succès de son introduction en Bourse avec l'exercice quasi-intégral de l'Option de Surallocation

Montant définitif du placement porté à 14,5 M€ suite à l'exercice quasi intégral de l'Option de Surallocation, dont 12,6 M€ par augmentation de capital et 1,9 M€ par cession d'actions existantes

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec Portzamparc

écomiam, n°3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce que, face à la forte demande exprimée dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), Portzamparc a exercé l'Option de Surallocation dans sa quasi intégralité, donnant lieu à la cession par la société ASG, actionnaire principal d'écomiam, de 163 901 actions existantes au prix de l'offre (11,55 € par action), soit un montant total de 1,9 M€.

En conséquence, le nombre total d'actions écomiam offertes dans le cadre de son introduction en Bourse, après exercice quasi-intégral de l'Option de Surallocation, s'élève ainsi à 1 259 139 titres, soit 1 095 238 actions nouvelles et 163 901 actions existantes, portant ainsi la taille de l'offre à environ 14,5 M€. Le flottant représente désormais environ 37,2% du capital social d'écomiam.

A l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice quasi-intégral de l'Option de Surallocation, la répartition du capital social et des droits de vote d'écomiam est la suivante :



Après l'Offre

Emission à 100% + Clause d'Extension + Option de Surallocation (en cession) Actionnaires Nombre d'actions

et droits de vote % du capital

et de droits de vote ASG 1 983 749 58,66% SOBREDA 138 800 4,10% Public 1 259 139 37,23% Dont Weinberg - Nobel 259 740 7,68% Dont Pergam 180 086 5,33% Dont Aurickx Investissement 45 022 1,33% Dont Vatel Capital 56 277 1,66% Dont Autres 718 398 21,24% TOTAL 3 381 688 100%



Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Portzamparc, en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare avoir réalisé les opérations de stabilisation comme suit :

La stabilisation a débuté le 6 octobre 2020 et s'est achevée le 20 octobre 2020, par anticipation

Les seules opérations de stabilisation ont été effectuées le 20 octobre 2020

Le prix auquel ces opérations de stabilisation ont été réalisées est le suivant :

Date Prix le plus bas Prix le plus haut 20/10/2020 11,20 € 11,20 €





écomiam annonce également avoir confié à Portzamparc la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise. La mise en œuvre du contrat de liquidité sera effective à compter de demain, à savoir le 21 octobre 2020, étant précisé qu'une somme de 200 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.



Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 161 route de Brest, Zone de Gourvily - 29337 Quimper, ainsi que sur les sites Internet www.ecomiam-bourse.com et www.amf-france.org. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, notamment aux risques liés à l'activité et aux risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'Opération.

Retrouvez toute les informations sur écomiam sur www.ecomiam-bourse.com

Intermédiaires et conseils financiers

ALLEGRA

Finance PORTZAMPARC

BNP PARIBAS GROUP CBR &

ASSOCIES OUEST

Conseils Cabinet Tanguy



BM&A ACTUS

finance & communication Listing Sponsor Chef de File et Teneur de Livre Conseil juridique Expert comptable

Commissaires

aux comptes

Communication financière

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, aujourd'hui constitué de 28 points de vente, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2019, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€, en progression de 34% (+23% en organique).

écomiam est qualifiée Bpifrance Entreprise innovante

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34





Avertissements

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation à acquérir ou souscrire des titres, et ne fait pas partie d'une telle offre ou invitation, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays. Aucune communication ou information concernant le présent communiqué de presse ou concernant le Groupe ne peut être publiée dans un pays ou une région nécessitant un enregistrement ou un agrément. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. Une offre de valeurs mobilières en France ne serait ouverte qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers du Prospectus correspondant.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un Prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorized person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué ne constitue pas un Prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis.

La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du Groupe ainsi qu'à l'environnement dans lequel le Groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d'autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3

« Facteurs de risque » du Document d'enregistrement.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle du Groupe. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.