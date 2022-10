ECOMIAM : Agenda financier 2023

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français [1] de la distribution spécialisée de produits surgelés , publie son calendrier prévisionnel de communication financière 2023. Les communiqués seront diffusés après bourse, sauf indication contraire.

ÉVÈNEMENT DATE Résultats annuels 2021/22 (clos au 30/09/22) et chiffre d'affaires magasins du 1 er trimestre 2022/23 (01/10/22 au 31/12/22) 12/01/2023 Assemblée générale 21/03/2023 Chiffre d'affaires magasins du 2 ème trimestre 2022/23 (01/01/23 au 31/03/23) 11/04/2023 Résultats semestriels 2022/23 08/06/2023 Chiffre d'affaires magasins du 3 ème trimestre 2022/23 (01/04/23 au 30/06/23) 06/07/2023 Chiffre d'affaires magasins du 4 ème trimestre 2022/23 (01/07/23 au 30/09/23) 05/10/2023



Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.



Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam , constitué de 68 points de vente au 30 septembre 2022, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2022, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 37,3 M€, en progression de 18,6%.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Nawel NAAMANE

nnaamane@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 75

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

