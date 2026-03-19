Ecolab chute après la publication d'un rapport indiquant que l'entreprise est sur le point de négocier l'acquisition de la société de refroidissement de centres de données de KKR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 mars - ** Les actions de la société de solutions pour l'eau Ecolab ECL.N chutent de 2,4 % à 255,49 $ ** ECL se rapproche de l'accord pour acquérir la société de refroidissement de centres de données CoolIT Systems de KKR
KKR.N pour un montant compris entre 4,5 et 5 milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire
** La transaction pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, selon le rapport, tout en précisant que rien n'est terminé
** En tenant compte de l'évolution de la séance, les actions d'ECL sont en baisse de 2,3 % depuis le début de l'année
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